Dopo le polemiche per il rigore concesso dall’arbitro inglese a favore del Real Madrid tutti si sono sfogati criticando la Uefa e Oliver per la decisione che ha condannato la Juventus eliminandola dalla Champions League.

Tacconi contro Oliver. La Juventus ha sfiorato l’impresa vincendo per 3 a 1 sul campo del Real Madrid eliminata da un calcio di rigore al 93esimo (trasformato da Cristiano Ronaldo) che ha scatenato non poche polemiche sull’operato dell’arbitro inglese Oliver e sulle designazioni fatte dalla Uefa. Il più deluso di tutti è Gianluigi Buffon che probabilmente chiude la sua ultima gara in Champions League con un espulsione rimediata per aver protestato vistosamente contro il fischietto inglese. Molti hanno però difeso il numero uno bianconero specialmente Stefano Tacconi è intervenuto molto duramente sulla partita tra Real Madrid e Juventus. L’ex numero 1 bianconero, scosso per l’eliminazione dei bianconeri, si scaglia contro Michael Oliver e la sua direzione della partita e difende invece il portiere bianconero Buffon: ” Fossi stato in Buffon? Sapendo di smettere, avrei spaccato la faccia all’arbitro. Sarebbe stata la grande fine di una carriera stupenda. Non puoi dare un rigore così al 95′. Psicologicamente tutti sono in tensione e non puoi dare un rigore così.” Non proprio parole dolci nei confronti dell’arbitro inglese che, dopo questa partita, è stato ricoperto di critiche per aver sia concesso il rigore che ha sancito l’eliminazione della Juventus ma anche per il rosso sventolato in faccia a Buffon.

Anche Collina al centro delle critiche. La partita tra Real e Juventus è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso perchè, negli ultimi anni, le italiane sono state spesso penalizzate dagli arbitri in Europa per decisioni sbagliate che le hanno evitato di portare a casa una Champions League oppure un Europa League. Quest’anno, prima di questa partita, è successo anche durante Arsenal- Milan quando sullo 0-1 per i rossoneri è stato fischiato un rigore agli inglesi per un fallo inesistente successivamente realizzato da Welbeck. Stefano Tacconi, non solo critica Oliver per la pessima direzione, ma si scaglia anche contro Pierluigi Collina designatore arbitri Uefa: ” È in malafede, c’è stato un arbitro corruttibile, come fece contro la Juventus a Perugia. È in malafede e si deve cambiare il designatore degli arbitri europei ogni 2-3 anni. Hanno deciso che la Juventus andava eliminata ed hanno apparecchiato per servire questa beffa: così non si fa è un grave danno per l’immagine del calcio italiano.” Dopo questa partita il mondo è diviso con chi si schiera dalla parte del Real e chi dalla parte della Juventus e di Gigi Buffon che, arrivato al culmine della sua carriera, meritava almeno di provarci ancora una volta a vincere la Champions che per i bianconeri è diventata maledetta.