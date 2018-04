La Juventus prepara la rifondazione: nuovo look in difesa ed Emre Can per il centrocampo

La Juventus dopo la debacle in Champions League contro il Real Madrid, che ha compromesso di fatto il discorso qualificazione alle semifinali, da domani riprenderà confidenza con il campionato sfidandp l’ultima in classifica Benevento, per cercare di ottenere quei tre punti che l’avvicenerebbero alla conquista del settimo scudetto consecutivo.

Se Buffon e compagni sono concentrati sul campo, la dirigenza è al lavoro per cercare di rivoluzionare la squadra in vista della prossima stagione insieme al tecnico Massimiliano Allegri, che dovrebbe restare a Torino anche il prossimo anno, sempre se non arriveranno ricche offerte dalla Premier League.

Gli obiettivi sono chiari: Ringiovanire la difesa, visto che Buffon dirà addio al calcio, Barzagli e Chelliini sono troppo avanti con l’età e non potranno sempre tirare il carro. Sugli esterni saluteranno a parametro zero due grandi artefici degli scudetti passati, Lichtsteiner e Asamoah, che passerà all’Inter il prossimo luglio. Le certezze nel reparto difensivo sono: Szczęsny, che da vice Buffon in questa stagione diventerà il nuovo numero uno della porta bianconera, Benatia, Rugani, De Scglio, lo stesso Chiellini e i nuovi acquisti Caldara e Spinazzola, entrambi provenienti dall’Atalanta. La dirigenza è anche al lavoro per prendere un terzino destro e il primo nome sulla lista è quello di Mattia Darmian del Manchster United. La trattativa con la società inglese è avviata, ma non siamo ancora sulla linea del traguardo per quanto riguarda la chiusura dell’affare. Sulla corsia di sinistra, tutto dipenderà da Alex Sandro e dalle offerte che arriveranno, ma anche della volontà del diretto interessato, che nella scorsa estate era tentato dal trasferimento al Chelsea. In caso di addio del brasiliano, la Juventus cercherà un nuovo rinforzo e sul tacquino ci sono diversi nomi, tra cui quello di Hector del Colonia, che ha un costo intorno ai 15-20 milioni.

A centrocampo e in attacco invece ci saranno pochi ritocchi, magari si cercheranno di aggiungere due o tre pedine per tentare di alzare la qualità della squadra. In mediana Marotta e Paratici sono in attesa di una risposta definitiva da parte di Emer Can: Il duttile giocatore tedesco a giugno si dovrebbe svincolare dal Liverpool e da gennaio ha ricevuto i documenti dalla società juventina per poter firmare il contratto quinquennale da 5 milioni più bonus. L’ex Bayern Monaco ancora non ha ancora firmato e questo ha fatto insospettire l’ambiente juventino, che inizia a pensare che dietro i tentenamenti del ragazzo, ci siano altre importanti società.

Altri prospetti seguiti dal duo vincente, sono Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Entrambi piaccono ad Allegri, ma allo stesso tempo hanno un prezzo abbastanza alto, anche se i soldi per i campioni d’Italia non sono di certo un problema. Il primo ha una clausola intorno ai 25 milioni, che possono diventare 30 nel prossimo giugno, mentre l’Atalanta valuta il suo fantasista circa 30 milioni. Piace anche Milinkovic-Savic della Lazio, ma questo è destinato a rimanere solo un sogno, a meno di un sacrificio in stile Higuain. La Lazio infatti valuta il suo top player 120-130 milioni di euro e negli ultimi tempi alcune squadre sono arrivate ad offrire quella cifra solo tramite corposi bonus. In attaco, in caso di una clamorosa cessione di Dybala, si interverrà, altrimenti si rimarrà così, con il solo riscatto di Douglas Costa per 40 milioni di euro e il ritorno dal prestito allo Schalke 04 di Marko Pjaca.