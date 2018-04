Lazio Europa League addio

Ma come si fa a buttare una partita ben giocata fino al 60esimo senza mai rischiare anzi passare addirittura in vantaggio e poi il crollo.

Il Salisburgo non ha fatto niente di eccezionale ha solo sfruttato gli errori macroscopici dovuti ad un crollo mentale che nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Il gol di Immobile invece di chiarire le idee su come proseguire fino alla fine ha rilassato la squadra che ha pensato che fosse finita e in quindici minuti ha incassato 4 gol e pensare che sull’ 1 a 1 ha avuto una enorme possibilità 3 contro 1 in area austriaca e sono riusciti a non metterla dentro da lì è finita la partita dei biancocelesti.

Stavolta neanche il mister è riuscito a raddrizzare una situazione non piacevole anzi ha contribuito anche lui con i cambi a peggiorare di più le cose.

Una figuraccia non degna della stagione fino a qui disputata dalla Lazio ma soprattutto l’occasione persa di arrivare in semifinale.

Il Salisburgo di suo non ha fatto nulla fino a che la Lazio non si auto distruggesse.

Gioco ordinato ma sempre controllato dagli uomini di Inzaghi, qualche tiro da fuori ma nulla di che, trova il pareggio anche fortunosamente ma poi capisce che la partita dei biancocelesti è finita e ne approfitta colpendo duro in pochi minuti senza lasciare possibilità di capire cosa stava succedendo alla squadra di Inzaghi.

Peccato nessuno dei tifosi si sarebbe aspettato un crollo del genere e il rimpianto sarà duro da smaltire e non sarà un finale di campionato facile certe figuracce non si smaltiscono velocemente e domenica sera c’è il derby e i tifosi biancocelesti visto i risvolti delle ultime due sere di coppe a questo punto tremano.