Passa da la notte del Bernabeu con l’ impresa sfiorata e le polemiche infinite, la Juve esce ancora più forte dall’ Europa con grande consapevolezza di forza. Adesso testa al campionato, domenica alle 18 arriva all’ Allianz Stadium la Sampdoria, vediamo che scelte potrebbe fare il mister. Scontato il rientro di Dybala in attacco dopo la squalifica, toccherà anche a Cuadrado partire titolare. Dubbio modulo, che dovrebbe essere un 4-2-3-1 con un ballottaggio Higuain Mandzukic per il ruolo di terminale offensivo. Mario e’ in grande forma e Allegri potrebbe decidere di schierarlo in attacco. De Sciglio non verrà rischiato, pronto Lichsteiner con Asamoah nelle due fasce con Chiellini e Rugani in difesa, Benatia potrebbe partire dalla panchina. In mediana sono in tre per due posti con Khedira che necessita di tirare il fiato. Due fra Pjanic Marchisio e Matuidi partiranno titolari. Solo qualche cambio per un finale di stagione intenso, che dovrà portare al doppio obiettivo. Mentalmente ieri sono state consumate tante energie, il risultato ha dato forza ma le forze vanno gestite, considerando i primi caldi e lo stato di forma di ogni giocatore.

Allegri ha sempre schierato una formazione pensando all’ utilizzo di 14 giocatori, in base alle caratteristiche dell’ avversario. La Samp non va sottovalutata e in attacco ha giocatori di valore che vanno fermati con un gioco collettivo, ogni punto puo’ essere decisivo per la vittoria del titolo e lo scontro diretto si avvicina. Le scelte dovranno tenere conto di tutti questi fattori, il rush finale è cominciato.