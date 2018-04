Le ultime sulle formazioni di Milan – Napoli

Manca poco ormai all’inizio del match. Giusto il tempo di riprendersi dal pranzo domenicale ed’è già tempo di posizionarsi in poltrona e godersi lo spettacolo.

Al San Siro è tutto pronto per questa sfida così delicata. La posta in gioco è alta per entrambe le squadre. Il Napoli non può sbagliare se vuole continuare a restare in lotta per la volata scudetto. Il Milan, invece, deve continuare il suo percorso per sognare un posizionamento Champions.

In casa Napoli non sembrano esserci grosse sorprese in vista. Maurizio Sarri sembra voler dare fiducia alla formazione titolarissima. Unica variante, la presenza di Maggio sulla fascia sinistra in sostituzione dello squalificato Mario Rui. Resta il modulo 4-3-3 con: Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Novità in casa Milan per la formazione che scenderà in campo. Gattuso sembra voler schierare dal primo minuto Nikola Kalinic. La buona prestazione, con rete, nella partita contro il Sassuolo ha fatto cambiare i piani dell’allenatore del Milan. Per la difesa, invece, saranno schierati Zapata e Musacchio al posto di Romagnoli (infortunato) e Bonucci (squalificato).

Il modulo è un 4-3-3: G. Donnarumma; Abata, Zapata, Musacchio, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu.

I giocatori del Napoli sono chiamati ad una prova decisiva per restare in lotta per lo scudetto.