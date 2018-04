Lecce: Torromino rescinde, il club reintegra Pacilli

Nel momento chiave della stagione arriva una novità importante in casa Lecce. Il club giallorosso ha ufficializzato le indiscrezioni anticipate dal sito locale PianetaLecce relative alla rescissione consensuale del contratto di Giuseppe Torromino. La decisione, comunicata nel pomeriggio di giovedì, è stata presa in seguito all’infortunio dell’ex attaccante del Crotone che dovrebbe restare fermo per circa due mesi. Il calciatore non si sarebbe più potuto rendere disponibile per la causa giallorossa fino al resto della stagione.

La rescissione di Torromino libera il posto per Pacilli

Vista l’indisponibilità dell’attaccante ecco, dunque, l’idea: rescindere il contratto di Torromino liberando così un posto da Over in rosa. In base al regolamento della Serie C, ogni club può avere in rosa 14 over (nati prima del 1° gennaio 1994) cui si possono aggiungere altri 4 over extra (un giocatore in rosa da almeno 5 anni, un calciatore che ha disputato 4 annate nel settore giovanile del club, i 24enni che hanno giocato da under le ultime due stagioni nella stessa squadra e i calciatori attualmente 23enni che hanno disputato la passata stagione, da under). L’esclusione di Torromino dalla rosa del Lecce ha liberato un “posto tradizionale” da Over e il regolamento consente di poter aggiungere un tesserato lasciato fuori lista. Tra questi c’è Mario Pacilli che è stato lasciato fuori squadra a gennaio per fare spazio a Tabanelli e Saraniti, fra gli altri. Il 30enne abruzzese ha continuato ad allenarsi regolarmente con la squadra giallorossa in questi mesi in cui è stato lasciato fuori lista e oggi rappresenta una freccia in più nella feretra di Fabio Liverani per il finale di stagione.