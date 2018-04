L’Empoli vede la A dopo il prezioso pareggio di La Spezia: per i toscani è il 20esimo risultato utile consecutivo

Nella 34.a giornata l’Empoli pareggia contro lo Spezia avvicinandosi sempre di più al ritorno in massima serie, quando mancano 8 giornate alla fine i toscani si ritrovano a dover gestire addirittura 9 punti di vantaggio su Palermo e Frosinone.

In attesa delle quattro sfide di domani che completeranno la 34.a giornata del campionato cadetto la giornata odierna sorride ad Empoli e Parma, i toscani si avvicinano al ritorno in Serie A pareggiando a La Spezia mentre i ducali battono il Frosinone per 2-0 portandosi a -2 dal secondo posto che vale la promozione diretta. Partiamo dai toscani che grazie al punto odierno mantengono l’imbattibilità che dura da ben 20 gare, l’ultima sconfitta risale allo scorso 11 novembre quando la squadra empolese cedette malamente a Vercelli per 2-1. Con 24 punti ancora in palio la squadra di Andreazzoli dovrà essere brava a gestire i 9 punti di vantaggio sulle rivali, un vantaggio quasi incolmabile che solo una catastrofe dei toscani potrebbe vanificare.

Passiamo al Parma che era atteso dall’importante scontro diretto contro il Frosinone di Moreno Longo tra le mura amiche, i ducali non si sono fatti sfuggire la ghiotta occasione e si sono inseriti definitivamente per la lotta al secondo posto. Con il successo odierno salgono a quattro i successi consecutivi della squadra di Roberto D’Aversa, in poche settimane gli emiliani sono passati dal rischio di non qualificarsi ai prossimi play off al sogno secondo posto che non è più un miraggio. L’eroe di giornata è Antonio Di Gaudio che si è preso la scena realizzando la doppietta decisiva nella prima frazione, l’esterno emiliano grazie alle sue prestazioni è diventato indispensabile per mister D’Aversa che difficilmente rinuncia a uno come lui. Nella prossima gara al Tardini arriverà il Cittadella di Roberto Venturato, la squadra veneta sta vivendo un momento delicato ed è reduce dalla debacle esterna contro la Ternana di Gigi De Canio.