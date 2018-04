LIVE Brescia-Entella: cronaca diretta e risultato in tempo reale Primo Tempo

Brescia-Entella 0-0

22 – Cross di Caracciolo, respinto: poi dai e vai tra Bisoli e Ndoj ma c’è fallo di quest’ultimo

19 – Partita non bella sin qui

14 – Tentativo di Spalek, fuori

12 – Cross troppo alto per Caracciolo

11 – Sofferente Acampora

7 – Tiro di Ndoj facile per Iacobuccci

5 – Cross dalla sinistra su cui non arriva Spalek

4 – Spinta di Lamantia su Gastaldello

2 – Dall’altra parte prova la percussione Caracciolo

1 – Troiano pericolosissimo di testa su calcio piazzato

PARTII!

Brescia-Entella formazioni ufficiali

BRESCIA (): Minelli; Somma, Torregrossa, Caracciolo, Coppolaro, Ndoj, Bisoli, Spalek, Longhi, Tonali, Gastaldello. All. Boscaglia

ENTELLA (): Iacobucci; De Santis, Aliji, Ceccarelli, Troiano, Benedetti, Gatto, Ardizzone, La Mantia, Acampora, Aramu. All. Aglietti

Brescia-Entella, presentazione di uno dei recuperi del campionato di Serie B

Buona serata amici di SuperNews. Siamo qui per seguire live con cronaca diretta e risultato in tempo reale Brescia-Entella, uno dei recuperi del campionato italiano di calcio di Serie B. Ricordiamo che per la serie cadetta, ieri si sono disputate Foggia-Empoli 0-3, Avellino-Bari, terminata 1-2, Carpi-Venezia, chiusasi sullo 0-0, e Parma-Palermo, che è finita sul punteggio di 3-2. Questo pomeriggio si fronteggeranno anche Pro Vercelli e Perugia. Brescia-Entella sarà una partita importante in ottica salvezza. Entrambe le squadre cercano infatti punti per mantenere la categoria, anche se al momento è la compagine di Chiavari a trovarsi in piena zona rossa. Le squadre sono però divise da 2 punti, e se per i liguri conquistare l’intera posta significherebbe scavalcare le rondinelle, per gli uomini di Boscaglia vincere vorrebbe dire scavalcare il Novara ed andare ad insidiare da vicino Salernitana e Cremonese. Certamete, l’umore delle due contendenti in campo questa sera sarà diverso. I lombardi hanno – temporaneamente almeno – messo al sicuro dall’esonero mister Boscaglia, dopo il successo nello scontro diretto contro il Pescara. L’Entella ha invece rimediato una sconfitta interna – prevedibile per altro – contro il Palermo di Tedino. Brescia-Entella inizierà alle ore 18:00 di questo pomeriggio presso lo stadio “Rigamonti”.