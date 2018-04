Manchester City-Liverpool vale la qualificazione alle semifinali di Champions League: all’Etihad Stadium, con fischio d’inizio fissato per le ore 20.45, si affrontano i citizens, chiamati a riscattarsi dopo il 3-0 subito nel match di andata, e i Reds, che possono essere certi di aver ipotecato l’accesso al turno successivo.

I padroni di casa sono reduci dal k.o. interno inflitto dai cugini del Manchester United nell’ultimo turno di Premier League: gli uomini di Pep Guardiola infatti sono usciti sconfitti con il risultato di 3-2 dalla sfida contro i Red Devils. Trattasi tuttavia di una sconfitta indolore, dal momento che i citizens guidano il massimo campionato inglese a quota 84 punti, distanti ben 13 lunghezze proprio dalla formazione allenata da Josè Mourinho.

I Reds invece attualmente sono la terza forza della Premier: nell’ultima sfida di campionato hanno pareggiato in trasferta contro l’Everton per 0-0. La squadra allenata da Jurgen Klopp tuttavia sembra rifarsi in Champions: primi nel girone di appartenenza davanti al Siviglia di Vincenzo Montella, il Liverpool ha battuto negli ottavi il Porto con un sonoro 5-0 in trasferta, accompagnato dallo 0-0 interno nel match di ritorno.

Nella massima competizione continentale, Manchester City-Liverpool si gioca per la seconda volta in assoluto: infatti si è trattata di una sfida del tutto inedita in Champions; inutile ricordare che la prima gara disputata tra le due compagini è il match di andata, terminato con il risultato di 3-0 in favore dei Reds.

A dirigere Manchester City-Liverpool è stato designato il signor Antonio Miguel Matéu Lahoz, internazionale dal 2011: bilancio nettamente favorevole per i citizens, che hanno incontrato il fischietto spagnolo in tre circostanze, vincendo per altrettante volte, ultima delle quali il 2-1 inflitto al Napoli nell’attuale stagione di Champions; un solo precedente invece per i Reds, con un pareggio raccolto nella sfida diretta dall’arbitro in questione.

Mission impossible? Let’s see! Come on, City! City v Liverpool

UEFA Champions League

Etihad Stadium

19:45 UK#cityvlfc pic.twitter.com/FsjLuSSxGU — Manchester City (@ManCity) 10 aprile 2018

Dove vedere Manchester City-Liverpool in diretta tv e live streaming

L’incontro Manchester City-Liverpool sarà trasmesso in diretta esclusiva solamente sulla piattaforma digitale terrestre Mediaset Premium, al canale Premium Calcio 2. Per i possessori di abbonamento con la pay tv in questione è possibile scaricare Premium Play, l’applicazione dedicata che consente di vedere la partita in mobilità, disponibile per dispositivi smartphone, tablet e laptop: può essere scaricata attraverso i principali market store e si installa facilmente senza problemi.

Probabili formazioni Manchester City-Liverpool, martedì 10 aprile 2018 ore 20.45

Probabili formazioni Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Delph; De Bruyne, Fernandinho, D.Silva; B.Silva, Aguero, Sané.

Probabili formazioni Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Milner; Salah, Firmino, Mané.