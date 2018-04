Mercato Inter, colpo Lunin per il dopo Handanovic

L’Inter inizia a pensare seriamente al portiere del suo futuro; Samir Handanovic continua a fornire abbondanti garanzie, chiedere a Bonucci per referenze, e anche nella prossima stagione sarà certamente al centro dei pali nerazzurri; lo sloveno ha però 33 anni ed è dunque doveroso per una società come l’Inter guardarsi intorno.

Compito affidato al Direttore Sportivo Piero Ausilio che, come riportano le voci di mercato, avrebbe concluso l’acquisto del giovane ucraino Andriy Lunin.

Classe 1999, come il milanista Donnarumma, Lunin ha finora bruciato le tappe in patria; esordio nella massima serie ucraina con la maglia del Dnipro a poco più di sedici anni, venticinque presenze complessive e ben dieci concluse con la porta inviolata; nella scorsa estate il passaggio allo Zorya Luhansk, a parametro zero visto lo svincolo del Dnipro, travolto da problemi finanziari. Dopo una sola stagione per Lunin si aprono le prospettive di un nuovo trasferimento.

Andry Lunin può vantare anche l’esordio nella Nazionale maggiore ucraina, guidata da un grande ex rossonero come Andry Shevchenko.

Il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai sei milioni di Euro e l’Inter, che avrebbe vino la concorrenza, tra le altre, della Juventus, sarebbe intenzionata a mandarlo in prestito per almeno una stagione in un club di Serie A per facilitarne l’ambientamento nel nostro calcio e, soprattutto, per consentirgli di giocare con quella continuità che a Milano non potrebbe avere.