Mercato Napoli, Leno il favorito per il dopo Reina

Il futuro di Pepe Reina al Milan è ormai definito da tempo; manca ancora l’annuncio ufficiale ma lo spagnolo ha già effettuato le visite mediche col club rossonero e, dal primo luglio,alla scadenza del suo contratto coi partenopei, sarà milanista a tutti gli effetti.

Il Napoli, dal canto suo, non ha di certo atteso per trovare un possibile sostituto dato che l’attuale secondo Sepe non ha mai convinto del tutto Sarri e potrebbe anche decidere di cercare fortuna altrove.

Nella scorse settimane il nome che sembrava in pole position era quello di Mattia Perin; il numero uno del Genoa piace da tempo a Giuntoli e allo stesso Sarri ma dalla Germania arrivano delle dichiarazioni di Fabio Parisi, agente di calciatori, che starebbe trattando il passaggio al Napoli di Berndt Leno, 26 anni, portiere del Bayer Leverkusen e della Nazionale tedesca: “Leno ha tutte le caratteristiche per sostituire Reina e Giuntoli e il suo staff lo sanno da tempo. Le due parti si conoscono bene anche se smentisco ci sia già una trattativa avviata“.

I segnali di una possible chiusura della trattativa sono dunque piuttosto chiari, a fine campionato di certo se ne saprà di più, così come del possibile interessamento degli azzurri per il terzino colombiano Fabra, del Boca Juniors, per il quale la società argentina ha fissato una clausola di rescissione da 15 milioni di Euro.