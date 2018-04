Milan, Conti tiene duro: “La prossima stagione sarà la migliore”

Purtroppo la notizia di una seconda operazione per Andrea Conti è stata ufficializzata e dopo il primo intervento avvenuto a settembre, il giovane dovrà effettuarne un altro per rinforzare ulteriormente il ginocchio. In un momento in cui può risultare facile vedere tutto in negativo è facile scoraggiarsi, ma il rossonero ha dimostrato di avere grande carattere.

Giunto alla clinica di Villa Stuart, Conti ha commentato la sua situazione prima di essere messo sotto i ferri: “Sono molto tranquillo, so che purtroppo sono cose che capitano e se è successo vuol dire che doveva andare così, però sono molto sereno e non vedo l’ora di fare l’operazione per iniziare a lavorare. A settembre voglio essere in campo per togliermi le soddisfazioni che mi sono perso quest’anno perché sono sicuro che l’anno prossimo sarà completamente diverso, sarà la mia migliore stagione. I compagni mi sono sempre stati vicini e so che sono con me e vinceranno le partite per me. La Nazionale? Sarà un obiettivo, ma adesso penso solo all’operazione e al lavoro dei prossimi mesi”.

Una stagione decisamente sfortunata per il giovane rossonero, che dopo il lungo periodo di stop di inizio stagione sarà costretto a subire un altro intervento al ginocchio e stare fermo ancora per diversi mesi.