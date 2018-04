Milan, contro il Sassuolo 3 punti vitali per sperare ancora nel quarto posto

Dopo due gare senza vittoria il Milan di Gennaro Gattuso cerca una vittoria per continuare a sperare nel quarto posto, contro il Sassuolo i rossoneri si giocano le ultime possibilità di rimanere attaccati al sogno Champions distante al momento 8 punti.

Nella 31esima giornata del campionato di Serie A il Milan vuole tornare al successo dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime due gare, Gattuso cerca una vittoria per festeggiare anche il rinnovo di contratto avvenuto nelle scorse ore. I rossoneri mercoledì hanno pareggiato il recupero della 27esima giornata contro l’Inter giocando al di sotto delle proprie possibilità, la mancata sconfitta si deve solamente alla giornata no di Icardi che si è divorato due reti incredibili. Il Milan attualmente si trova al sesto posto in classifica con 51 punti, aldilà del sogno Champions serve una vittoria per cercare di tenere a bada Atalanta, Fiorentina e Sampdoria che si trovano solamente a quattro distanze di lunghezza dai rossoneri.

Attenzione al Sassuolo di Beppe Iachini che cercherà in tutti i modi di rovinare la festa a Gennaro Gattuso, gli emiliani devono cercare di tirarsi fuori dalle sabbie mobili visto che hanno solamente 5 lunghezze di vantaggio sulla terzultima. Un distacco che non lascia tranquilli visto e considerato che mancano all’appello ancora 8 gare di campionato con ben 24 punti da assegnare, tante partite che devono far capire agli emiliani che non bisogna abbassare la guardia evitando così spiacevoli sorprese.

Tornando ai rossoneri mister Gattuso dovrebbe confermare l’ormai collaudato 4-3-3 con la possibile esclusione di Calhanoglu, il turco ha fatto infuriare il tecnico nelle ultime due uscite denotando scarsa voglia di rincorrere l’avversario una volta perso malamente il pallone. Dopo la gara contro il Sassuolo il Milan è atteso dalla difficile sfida contro il Napoli nuovamente tra le mura amiche, intanto servono i tre punti contro gli uomini di Iachini per non vanificare quanto di buono fatto sotto la guida di Gennaro Gattuso in questi mesi. Il tecnico calabrese è stato fin qui bravissimo nel rilanciare una squadra che sembrava in perenne difficoltà, da sottolineare il cambio di modulo decisivo dal 3-5-2 al 4-3-3 che sta dando i frutti sperati grazie sopratutto ad un gioco collettivo che ha convinto anche i più scettici.

La cosa da rimarcare con più forza è la grinta che i rossoneri mettono in campo in ogni gara, cattiveria agonistica ereditata dal suo condottiero da sempre conosciuto per il suo carattere forte e fumoso che l’ha portato ad una carriera da calciatore ai massimi livelli. Anche da allenatore “il buon ringhio” sta dimostrando di saperci fare in modo molto egregio, vedremo nelle prossime sfide se i rossoneri confermeranno quanto di buono fatto intravedere da gennaio ad oggi. La vera certezza di questo Milan è proprio Gennaro Gattuso che da sempre è abituato a dare l’anima in tutto ciò che fa, un aspetto che lo rende come sempre una garanzia sia per i calciatori che per la società stessa. Intanto auguri a ringhio per l’importante rinnovo di contratto ottenuto fino al giugno del 2021, il gladiatore rossonero potrebbe stupirci ancora grazie alla sua voglia innata di ottenere obiettivi importanti.