Milan, si va avanti con Gattuso, nel pomeriggio la firma del rinnovo

Milan e Gattuso ancora insieme. Con una finale di Coppa Italia da giocare e una qualificazione alla prossima Champions League ancora aperta ma difficile da raggiungere, la società rossonera è soddisfatta ed è pronta a prolungare il contratto del tecnico calabrese per i prossimi 3 anni. Nel pomeriggio, Gattuso, è atteso a Casa Milan per la firma sul rinnovo del contratto che lo legherà alla società rossonera fino al 2021, con aumento dello stipendio e piena voce in capitolo per quanto riguarda le operazioni di mercato. L’allenatore campione del mondo, percepirà uno stipendio di quasi 2 milioni netti al fronte dei 120 mila euro concordati l’estate scorsa per guidare la primavera rossonera fino al 2019.

LA CARRIERA DI GATTUSO, DAL PALERMO PASSANDO PER PISA, FINO AL GRANDE SALTO

La carriera da allenatore di Gennaro Gattuso non comincia nel migliore dei modi, infatti, ingaggiato nel 2013 dal Palermo di Maurizio Zamparini, viene esonerato dopo sole 6 giornate in seguito alla sconfitta al San Nicola contro il Bari per 2-1. Fino ad allora aveva collezionato solamente un pareggio, due vittorie e tre sconfitte nel campionato cadetto, spingendo la società rosanero all’esonero, confermando così la fama di Zamparini come ammazza-allenatori. L’anno dopo, nel 2014, sbarca in Grecia alla guida dell’OFI Creta, squadra che milita nella massima divisione nazionale. Anche questa avventura finisce anzitempo per il tecnico di Corigliano, che diede le dimissioni entro la fine dell’anno. Ma per Gattuso, l’avventura più esaltante arriva in toscana, nel 2015, alla guida del Pisa in Serie C, dopo quasi un anno e mezzo di inattività. Alla fine dell’anno, il tecnico calabrese, raggiunge la tanto meritata promozione in Serie B battendo nella finale play-off il Foggia di De Zerbi. L’anno successivo, però, l’avventura di Gattuso sulla panchina del Pisa termina con l’amara retrocessione in Serie C, in seguito anche alla crisi societaria dei toscani.

Dopo l’avventura con il Pisa, Gattuso riceve la chiamata tanto attesa, allenare la primavera del Milan. Avventura durata pochissimo perché a novembre, Fassone e Mirabelli, lo promuovono alla guida della prima squadra in seguito all’esonero di Vincenzo Montella.