MLS: i Sounders non sanno più vincere. Ibrahimovic, buona la prima!

Emozioni. Primo derby, prima partita di Ibrahimovic con la maglia dei Galaxy. A Los Angeles è una giornata di festa, un’emozione da doppio debutto. La neonata franchigia del Los Angeles FC ha già dimostrato di saper dire la sua. E nella stracittadina l’inizio è da favola. Tre gol di vantaggio sugli avversari e tifosi oramai convinti – o quasi – che quella partita sarebbe stata una festa. A rovinare i loro piani però ci ha pensato sua maestà Zlatan Ibrahimovic. Doppietta per lui con il primo gol che vale il momentaneo pareggio e la seconda rete, al termine dell’incontro, che vale il 4-3 e la vittoria. È proprio il caso di dirlo: “Dear Los Angeles, you’e welcome“. Firmato Zlatan Ibrahimovic.

Crisi finita, o forse no. Torna alla vittoria, e si sveglia dal letargo, anche il Toronto di Sebastian Giovinco. La doppietta di Jozy Altidore e il gol, nei minuti di recupero, di Ricketts permettono ai campioni in carica di uscire dalla loro personale mini-crisi. Chi continua ad incassare sconfitte sono invece i Seattle Sounders. I ragazzi della franchigia di Washington sembrano non saper più vincere. Battuti di misura – e a domicilio – dal Montreal Impact adesso occupano l’ultima posizione della classifica di West Conference in solitaria.

Primato. Illusione dei Columbus Crew che, andati in vantaggio contro il Vancouver Whitecaps, vengono rimontati e sconfitti dai canadesi per 1-2. Svanisce il primato per i gialloneri di Federico Higuain mentre in Canada si festeggia la vetta della classifica ritrovata. Pari punti – 10 – con lo Sporting Kansas City che batte per 1 a 0 il DC United e primo posto condiviso.

Tutti i risultati della 5° giornata di MLS

Toronto-Real Salt Lake 3-1

Orlando City-New York Red Bulls 4-3

Columbus Crew-Vancouver Whitecaps 1-2

Los Angeles Galaxy-Los Angeles FC 4-3

Chicago Fire-Portland Timbers 2-2

Minnesota United FC-Atlanta United 0-1

San Jose Earthquakes-New York City FC 1-2

Houston Dynamo-New England Revolution 0-2

Sporting Kansas City-DC United 1-0

Colorado Rapids-Philadelphia Union 3-0

Seattle Sounders-Montreal Impact 0-1