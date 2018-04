Napoli, Auriemma: “Le partite della Juventus dovrebbero finire un quarto d’ora prima”

Tanta è la delusione tra i sostenitori del Napoli dopo l’inaspettato pareggio ottenuto sabato contro il Sassuolo. Un passo falso in un momento delicato della stagione che ha permesso alla Juventus di ristabilire le distanze (+4) dopo il pareggio maturato contro l’eroica Spal prima della sosta per le Nazionali, il quale aveva dato la possibilità al Napoli si rosicchiare 2 punti ai bianconeri. Senza dubbio è stato un marzo da incubo per la squadra di Sarri, il peggior mese da inizio stagione: i partenopei, infatti, in quattro partite sono stati capaci di raccogliere soltanto 5 punti frutto di 1 vittoria 2 pareggi e 1 sconfitta, ma non solo, perchè il dato più allarmante probabilmente proviene dall’attacco, dove negli ultimi quattro match, 4 sono stati i gol siglati.

Ospite di TikiTaka, il telecronista tifoso di Mediaset Premium, Raffaele Auriemma, ha sportivamente riconosciuto la concretezza della squadra bianconera e, quasi sconsolato, ha dichiarato: “Che lettura ti ha dato la serata di sabato? La solita. Le partite della Juve dovrebbero finire un quarto d’ora prima e il campionato sarebbe completamente diverso. Purtroppo è una squadra che non molla mai e la sua forza è proprio questa, segna nei minuti finali e lo ha fatto anche contro il Milan. Altra lettura non si può dare. Le statistiche lo confermano, più di questo non si può fare per le altre, la Juventus è in assoluto la più forte. Ha migliorato se stessa rispetto all’anno scorso, quando aveva già vinto lo Scudetto alla trentesima”.

Auriemma ha anche affrontato la questione Politano -a gennaio vicino al trasferimento al Napoli-, il quale grazie al gol messo a segno sabato ha fermato gli azzurri sull’1-1 –scatenando l’ira dei tifosi partenopei per la frase successivamente postata sui social- : “Una cosa è dire che più di questo non si può fare ed un’altra cosa è arrendersi, fino a questo momento il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario. Politano avrebbe voluto vestire la maglia del Napoli, ma il Sassuolo a gennaio ha tenuto i suoi prezzi pregiati. Avere Politano o Verdi poteva dare una mano ad una squadra sfibrata”.