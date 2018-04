Napoli, Insigne contestato al San Paolo. Sarri lo difende: “Lorenzo era sotto stress”

Dalla gioia per una vittoria bella, ed insperata a qualche punta di nervosismo. Questo ha portato il dopo partita di ieri pomeriggio di Napoli – Chievo, che ha mantenuto intatte le speranze di scudetto dei partenopei, con due gol in quattro minuti, tra l’89° e il 93° quando ormai sembrava tutto compromesso. Durante la partita però, il popolo azzurro ha fischiato niente meno che Lorenzo Insigne, napoletano e tifoso partenopeo da sempre. Durante il gesto di dissenso nei suoi confronti, il giocatore non ha gradito zittendo il pubblico, ma il tecnico Maurizio Sarri, ha provato a stemperare i toni.

:”Lorenzo era nervoso e sotto stress come tutta la squadra, è stata una partita difficile, a volte sbagliavamo troppi passaggi negli ultimi venti metri, ci sta fa parte dell’ordine delle cose in un campionato così lungo, e’stato solo un momento di incomprensione tra giocatore e pubblico, ma io sono contento che Milik si sia ritrovato, il suo doppio infortunio è stato un danno per noi, abbiamo vinto la partita grazie al nostro pubblico, in una giornata caldissima, sembrava una partita stregata, Diawara è stato decisivo non solo per il gol, è un giocatore che ha avuto delle difficoltà, ma sta crescendo”.