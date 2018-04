Napoli: Patto per il finale di stagione

“Non è ancora finita!” Questo è quello che si saranno detto i giocatori del Napoli subito dopo la combattutissima sfida vinta all’ultimo munito contro il Chievo Verona. La matematica non è un opinione e, a conti fatti, gli azzurri sono ancora in corsa per la volata scudetto.

Sono sei le partite che mancano per la fine di questo campionato. Sei match point che possono completamente rivoltare lo scenario presente, oppure confermare ancora una volta la Juventus come squadra campione d’Italia. Milleseicentoventi minuti da vivere con grande tensione ed entusiasmo. Perché anche solo sessanta secondi possono risultare decisivi per l’esito di questa stagione.



E’ proprio da questo momento così delicato che nasce il patto tra i giocatori del Napoli. La promessa è semplice: non guardare più il cammino della Juventus ma focalizzare tutte le energie sulle partite rimanenti. Sei partire da dover giocare con la giusta determinazione e cattiveria. Anche un istante di calo di concentrazione può essere fatale. Il Chievo Verona ne è stata la prova.

In più c’è da disputare lo scontro con la diretta concorrente della conquista al titolo. Quella Juventus che ancora oggi è distante ben quattro punti. Non un margine per far dormire sonni tranquilli alla squadra di Max Allegri, ma sufficienti per permettere ai bianconeri di giungere al match senza il fiato sul collo.

“Venderemo cara la pelle!” Questo si saranno detti i calciatori del Napoli al termine del faccia a faccia.