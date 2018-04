Napoli, Politano scatena l’ira dei tifosi partenopei: “Un punto importante”

Il destino delle volte gioca brutti scherzi, lo sa bene l’ala destra del Sassuolo, Matteo Politano. Il giocatore neroverde durante la sessione di calciomercato invernale è stato protagonista della querelle tra Napoli e Sassuolo. Come ricorderemo la società di De Laurentiis a gennaio era alla ricerca di un esterno d’attacco che potesse dare il cambio allo stakanovista Josè Maria Callejon, e tra i candidati spiccava proprio il nome di Politano. Il giocatore, venuto a conoscenza dell’interessamento del Napoli, aveva mostrato da subito la volontà di accettare l’offerta dal momento che avrebbe avuto sia la possibilità di dare una svolta alla sua carriera, immergendosi in una realtà completamente diversa dove si sarebbe confrontato con grandi campioni, sia di lottare per la prima volta per la conquista dello scudetto, ma soprattutto perchè consapevole del fatto che treni di questo tipo, nella vita, passano una volta sola e perciò sarebbe stato bene non perderlo. Ma purtroppo per Politano e per il Napoli, il Sassuolo ha fatto resistenza fino all’ultimo, rifiutando addirittura un’offerta monstre avanzata nelle ultime ore di mercato dagli azzurri, pari a 28 milioni di euro più 1 di bonus.

La vera beffa per il Napoli, però, si è verificata sabato, quando proprio Politano con un suo gol ha fermato la squadra di Sarri sull’1-1 facendo si che la Juventus, grazie al successo ottenuto contro il Milan, allungasse nuovamente in classifica portandosi a +4 sui partenopei. Al termine del match Politano ha postato su Twitter la frase: “Un punto importante per la nostra classifica. #ForzaSasol”. Probabilmente non è stata una scelta ottimale perchè i tifosi del Napoli, venuti a conoscenza di ciò, si sono scatenati sui social riservando frasi del tipo: “Schiavi della Juve!! Vergogna, questo non è calcio… fate schifo”; “Bravo servitore del padrone, speriamo tu possa retrocedere Scansuolo”; “Gli uomini sono altri non di certo Politano e gli altri componenti del Sassuolo. Essere servi vi fa perder dignità, ma mi rendo conto che nella nostra epoca mantenere la propria credibilità e dignità è per pochi veri “U”omini“; “Un buon professionista scrive sempre di un buon risultato in tutte le partite del campionato, tranne che con la Juventus. Chissà perché li il buon “professionista” non si è nè visto nè sentito considerando che si dovrebbe giocate sempre così”; “Vi siete scansati con la Juve, poi fate la partita della vita col Napoli. Non venire da noi, resta nella Juve B”.

L’ira dei tifosi partenopei è giustificata dal fatto che il Sassuolo, sabato, ha messo in campo una foga agonistica neanche lontanamente accennata a febbraio, quando ha perso per ben 7-0 contro la Juventus. Dopo questo battibecco social tra il giocatore neroverde e i sostenitori azzurri la domanda che verrebbe da porsi è: nel caso in cui Politano a giugno si trasferisse a Napoli, come verrebbe accolto qualora il suo gol risultasse decisivo -in negativo- per i partenopei ai fini della corsa scudetto?