Napoli, qual è stato il motivo della flessione?

Milan-Napoli, 92′ minuto, Milik da solo dinanzi a Donnarumma, sul tiro del polacco, il ventenne portiere rossonero, compie un grande miracolo, spegnendo forse i sogni di rincorsa del Napoli allo Scudetto. Napoli, che ieri ha giocato una partita distante dalle solite, cui siamo stati abituati per circa metà della stagione. C’è stato un motivo, del crollo mentale e fisico degli azzurri? Manca la velocità, la rapidità di una volta. Qual è stato il motivo che ha un po’ demoralizzato gli azzurri? La vittoria della Juventus a Roma con la Lazio al 93′? La sconfitta del Napoli con la Roma, per 2-4? o il pareggio a Sassuolo, per 1-1? Fatto, sta, evidente a tutti, che da quando il Napoli è uscito da tutte le coppe, c’è stata una tendenza a peggiorare, non a migliorare. Non ci sono state le operazioni di mercato tanto attese? Ma abbiamo le sicurezze che il Napoli sarebbe migliorato? Fatto sta, che il Napoli, dalla vittoria col Cagliari, si è spento anche in attacco. Ed ora, la Juventus, fugge a + 6 con lo scontro diretto, che s’avvicina per domenica prossima. Il Napoli, può essere però soddisfatto, a sei giornate dalla fine, a tenere ancora vivo il campionato italiano, quando negli anni precedenti, a marzo già era chiuso. Purtroppo, i tifosi, la maggior parte non ci crede più, ed il carro dei vincenti, si sta man mano svuotando.