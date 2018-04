Napoli, Sarri annulla il contratto d’affitto della sua villa. Addio vicino?

Napoli – Sarri sarà addio? Il tecnico dei partenopei è da tempo circordato dalle voci sul rinnovo contrattuale che stenta ad arrivare, ma soprattutto dalle sirene inglesi, specie quelle del Chelsea, che lo vorrebbero prossimo alla panchina dei Blues la prossima stagione. Anche il Monaco sembrava essere pronto con un’offerta monstre per Sarri ma ancora il tecnico non ha sciolto i dubbi sul proprio futuro ribadendo la volontà di voler terminare la stagione con il Napoli concentrandosi sulla lotta allo scudetto.

Ma le voci di un Maurizio Sarri lontano dal sole di Napoli sembrano accendersi ancora di più in queste ultime ore. Come riporta Il Mattino, il tecnico toscano avrebbe annullato il contratto d’affitto della sua villa di Varcaturo mandando, forse, un segnale a De Laurentiis e a tutto l’ambiente partenopeo.

Forse si tratta solo di un trasloco, o invece di qualcosa di più preoccupante per tutta Napoli. Non è infatti un segreto che i discorsi per il prolungamento con il club di De Laurentiis abbiamo avuto più volte una battuta d’arresto. Prima il faccia a faccia a gennaio e poi il colloquio di marzo le parti sono sembrate ancora lontane da una soluzione che possa garantire un futuro matrimonio tra Sarri e Napoli. Il tecnico toscano poi è sempre stato molto scaramantico e la particolarità dell’andare in trasferta con la stessa valigia è conosciuta da molti. Il cambio casa potrebbe significare, purtroppo per il Napoli, un prossimo addio di Sarri dal capoluogo campano