Napoli: sirene turche per Sarri

Non è ancora giunto il momento di tirare le somme! Questa, in poche parole, è la situazione che vige in casa Napoli per il rinnovo del contratto dell’allenatore Sarri. Il campionato non è ancora chiuso e, prima del termine della stagione, sono ancora molti i colpi di scena che potrebbero cambiare la situazione in casa azzurri. Aurelio De Laurentiis lo sa e, prima di intavolare le trattative per il prolungamento del contratto, vuole attendere per avere un quadro più chiaro della situazione.

Ecco, quindi, che dall’entourage dell’allenatore trapela la notizia che l’incontro con il presidente del Napoli è stato fissato per fine stagione. La situazione è abbastanza chiara. Qualora Sarri non dovesse centrare l’obiettivo scudetto, De Laurentiis potrebbe far leva su questo e spingere alla chiusura del rinnovo offrendo 2,5 milioni di euro l’anno.

Situazione molto diversa, invece, se l’allenatore toscano riuscisse ad aggiudicarsi il campionato. In quel caso, Sarri avrebbe puntati su di sè gli occhi dei principali club europei. Non solo, forte del titolo conquistato potrebbe sedersi al tavolo delle trattative chiedendo un ulteriore sforzo economico al presidente De Laurentiis.

C’è chi invece, approfittando di questo momento di stasi, prova a sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Secondo l’emittente televisiva Rai Sport, il Galatasaray è sulle tracce di Mister Sarri. Unico club ad aver avanzato un’offerta all’agente del tecnico toscano, Alessandro Pellegrini.

Al momento il tecnico sembrerebbe aver rifiutato questa ipotesi. Così come è ancora aperta la sfida tra Juventus e Napoli, rimane aperta la sfida tra Sarri e De Laurentiis. Dobbiamo pazientare ancora un pochino per vedere chi riuscirà a spuntarla, in entrambi i casi.