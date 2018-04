Nuova sfida Juventus-Real Madrid all’International Champions Cup

L’eterna sfida Juventus-Real Madrid è destinata a rinnovarsi, le due squadre si affronteranno di nuovo nel corso del noto torneo estivo. La sfida tra queste due superpotenze del calcio europeo sembra non avere fine. È di poco fa la notizia che la Vecchia Signora e i Galacticos incroceranno di nuovo le loro strade, questa volta nel torneo amichevole per eccellenza del pre campionato, l’International Champions Cup.

Il torneo, organizzato dalla compagnia statunitense Relevent Sports, prevede un girone all’italiana composto da quattro squadre. L’International Champions Cup si svolge in tre edizioni che si tengono in tre paesi diversi: Cina, Singapore e Stati Uniti. Nel corso della conferenza stampa di annuncio dell’evento è stato comunicato che la Juventus prenderà parte all’edizione statunitense dell’evento e se la dovrà vedere con il Real Madrid, i rivali tedeschi del Bayern Monaco e il Benfica.

La Vecchia Signora ha vinto in passato un’edizione del torneo, quella del 2016 che per l’occasione si teneva in Australia. Il Real Madrid, invece, è la squadra che vanta più vittorie in questa competizione, dopo aver portato a casa il torneo nell’edizione inaugurale del 2013 e nel 2015, quando vinse sia l’edizione australiana del torneo che quella cinese.