Padova-Albinoleffe 1-1 : La Celeste mette i brividi alla capolista

La capolista Padova vuole i punti della matematica certezza della promozione, l’Albinoleffe quelli della matematica permanenza in serie C. e la partita nel primo tempo non offre grandi emozioni. Squadre speculari, 3-5-2, attente nella fase difensiva offrono un match intenso ma equilibrato nel primo tempo dove l’unica occasione vera è rischio autorete Celeste di Zaffagnini, per un passaggio a ritroso fortunatamente a lato. Le due squadre non rinunciano ad attaccare ma i rispettivi reparti difensivi non regalano spazi per imbastire azioni pericolose. Nella ripresa squadre in campo con gli stessi 22, ma l’Albinoleffe appare piu convinto, tanto che Bisoli dopo 10 ne cambia 2 in un colpo. Al 13′ il colpo grosso con l’Albinoleffe che passa grazie ad un assist di Colonbi per Giorgione che i testa insacca. Il Padova sembra accusare il colpo e ci mette fino al 27 a riprendersi quando Capello offre palla a Guidone che solo in area insacca. Poi la gara si aqquieta anche se il Padova si rende pericolo al 50′ con Candido. Ma finisce 1-1, Alvini incarta Bisoli, l’Albinoleffe avvolge nella sua ragnatela il Padova che ora rischia domani che la Reggiana si porti a -5. Per l’Albinoleffe un punto che avvicina la matematica di una salvezza giò virtuale con un + 9 sulla penultima e regala ancora qualche chances per agganciare i play-off.