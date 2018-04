Pagelle Milan-Inter: difese insuperabili, Icardi sprecone

Pagelle Milan-Inter

MILAN

G. Donnarumma:6 Buona prestazione da parte del numero uno rossonero che, al minuto 38 vede superarsi da Icardi su un meraviglioso tocco di Candreva, ma per sua fortuna il 9 nerazzurro era di qualche centimetro al di la della linea dei difensori rossonera. Per il resto sempre attento in ogni suo intervento.

Calabria: 6.5 Il ragazzo classe ’96 sotto la guida di Gattuso sta crescendo sempre di più. Prestazione ordinata nel primo tempo, nei secondi 45′ annulla completamente Perisic.

Bonucci:6.5 Prestazione solida da parte dell’ex centrale della Juventus che, al minuto 21, ha anche sfiorato il goal del vantaggio con un colpo di testa su un traversone stupendo di Chalanoglu.

Romagnoli:6 Buona anche la prestazione del compagno di reparto di Bonucci. L’ex difensore della Sampdoria è stato fondamentale soprattutto nei duelli aerei.

Rodriguez:5.5 All’andata nel finale di partita aveva regalato all’Inter, il rigore che ha portato i nerazzurri alla vittoria. Al terzo minuto un suo errore poteva costare caro alla compagine rossonera. Cancelo vince il duello con lui sulla fascia ma tutto sommato lo svizzero riesce a limitare i danni.

Kessie:6 Partita sufficiente da parte del centrocampista ex Atalante che, a parte qualche passaggio sbagliato di troppo, è stato fondamentale per mantenere l’equilibrio del centrocampo rossonero



Montolivo: 6 Partita senza infamia e senza lode quella del regista italiano che si è limitato a svolgere il suo compitino senza prendersi troppi rischi, comunque sufficiente.



Bonaventura:5.5 Uno dei migliori nel primo tempo in cui l’ex talento dell’Atalanta dava la sensazione di poter accendere da un momento all’altro la partita. In realtà nel secondo tempo è calato parecchio perdendo la lucidità che lo contraddistingue e sbagliando un paio di passaggi importanti.



Suso:5 Uno degli uomini più attesi di questo Derby è stato uno dei meno positivi del Milan di Gattuso. Lo spagnolo si è reso protagonista di una partita caratterizzata da pochi spunti e molta staticità tanto che non riesce a liberarsi dalla marcatura di Miranda e D’ambrosio.



Cutrone:6.5 Sicuramente uno dei migliori della squadra rossonera: lotta, pressa, attacca lo spazio, insegue gli avversari, recupera palla anche in difesa e se quel goal realizzato non fosse stato fuorigioco…sarebbe stato un capolavoro!



Calhanoglu:5.5 Meglio nel primo tempo in cui serve un assist d’oro a Bonucci, nel secondo tempo cala perdendo molti palloni.

A disposizione: 30 Storari, 90 A. Donnarumma, 4 J. Mauri, 7 Kalinic (5.5), 9 André Silva, 11 Borini (s.v), 17 Zapata, 20 Abate, 22 Musacchio, 31 Antonelli, 73 Locatelli (6).

Allenatore: Gennaro Gattuso

INTER

Handanovic:6.5 Sempre pronto quando chiamato in causa, autore di un autentico miracolo sul colpo di testa di Bonucci.



Cancelo:7 Uno dei migliori della partita. Nelle prime fasi della partita soffre un pò Çalhanoğlu ma la sua prestazione è andata in crescendo. Nella ripresa, infatti, fa sua la fascia destra e i giocatori del Milan che si trova davanti spariscono letteralmente con il passare dei minuti.



Skriniar:6.5 Tiene bene gli attaccanti del Milan anche se, rispetto ad altre partite, ha perso qualche pallone di troppo. Comunque prestazione più che positiva da parte del ‘gigante’ ex Samp.



Miranda:7 Il brasiliano è stato praticamente perfetto: preciso, ordinato e sempre lesto a fermare gli attaccanti rossoneri. In questo ultimo periodo sembra essere tornato il Miranda visto nell’Atletico Madrid.



D’Ambrosio:6 Con Cancelo che ha la ‘licenza offensiva’, lui ha il ruolo fondamentale di mantenere l’equilibrio di squadra assumendo una posizione più statica, non soffrendo quasi mai Suso.



Brozovic:6.5 Nel primo tempo qualche imprecisione di troppo. Nel secondo tempo il croato sale in cattedra e non sbaglia un passaggio: se l’Inter vuole raggiungere l’obbiettivo Champions, è fondamentale che ‘epicbrozo’ continui a giocare in questa maniera.



Gagliardini:6 Fondamentale per gli equilibri tattici della squadra, fa legna a centrocampo e tiene bene la sua posizione.



Candreva:6 L’esterno ex Lazio gioca un ottima partita, correndo per tutta la fascia conservando quella qualità necessaria per far male offensivamente. Pregevole il tocco per l’assist del goal annullato a Icardi. Nel secondo tempo cala sbagliando alcune scelte di gioco.



Rafinha:6 Integrato benissimo nello scacchiere nerazzurro, il calciatore in prestito dal Barcelona, sta conquistando il cuore dei tifosi interisti a suon di ottime prestazioni. Nella partita di quest’oggi è mancato forse quel guizzo in grado di cambiare le sorti della partita.



Perisic:6 L’esterno croato sembra esser ritornato ‘Ivan il terribile’ del girone di andata. Nel primo tempo dialoga bene con i compagni, si sacrifica e compie addirittura degli interventi difensivi decisivi. Nel secondo tempo cala, perdendo gran parte della lucidità.



Icardi:5 Il capitano nerazzurro ha 3 palloni buoni: in un caso segna ma era in fuorigioco di pochissimi centimetri, gli altri due li sbaglia incredibilmente, commettendo degli errori clamorosi che raramente ha compiuto nella sua giovane carriera.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Lisandro, 11 Vecino, 13 Ranocchia, 17 Karamoh, 20 B. Valero (6), 21 Santon, 23 Eder (s.v), 29 Dalbert, 99 Pinamonti.

Allenatore: Luciano Spalletti

Arbitro: Di Bello

Assisenti: Costanzo, Preti

IV uomo: Giacomelli

Addetti VAR: Valeri, Schenone