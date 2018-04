Pallotta atterra a Roma:”Fiducia in Di Francesco. Per lo stadio bisogna accelerare altrimenti…”

Pallotta è atterrato a Roma in mattinata per assistere al match dell’Olimpico di questa sera tra i giallorossi e il Barcellona. Il presidente americano torna nella capitale non solo per la partita di Champions League, ma soprattutto per seguire da vicino gli sviluppi sulla questione dello stadio della Roma. Dopo essersi fermato al noto hotel della capitale De Russie, il numero uno giallorosso esce allo scoperto rilasciando alcune battute ai giornalisti presenti.

Sulla partita di questa sera, James Pallotta appare al quanto ottimista:”Sono molto fiducioso per stasera. All’andata abbiamo giocato bene e siamo stati molto sfortunati, tra le autoreti e tra i rigori non dati. Se fossimo andati avanti 1-0 sarebbe stata un’ altra partita, abbiamo preso gol stupidi, come la rete del 4-1“. Per quanto riguarda il campionato, invece, non è affatto soddisfatto:”Siamo una squadra migliore di quella mostrata fino ad ora. Abbiamo subito molti infortuni e credo che nessuno dei giocatori sia contento di questo e dei risultati che stanno ottenendo. Abbiamo altre 7 gare importanti in campionato a partire dal derby di domenica sera“. Per quanto riguarda lo stadio della Roma, il presidente Pallotta tuona:”Siamo vicini alla chiusura, ma se tutto va oltre il 30 giugno, c’è il rischio di slittare al prossimo anno, e non avremo il nostro stadio. Abbiamo già speso 60 milioni e non si può continuare a spendere denaro senza avere nulla in cambio. Le istituzioni dovrebbero dare una accelerata“.

Pallotta, infine, parla di mercato e annuncia delle novità importanti ai tifosi:”Alisson resterà alla Roma. Non ho mai pensato di venderlo anche perché ho sempre pensato che fosse forte e lo sta dimostrando. Per quanto riguarda il main sponsor posso solo dire ai tifosi che nei prossimi mesi ci saranno dei nuovi annunci e arriveranno delle cose belle“.