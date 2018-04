Per Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, in Champions non tutto è ancora scritto e l’impresa è ancora possibile.

Difficile da immaginare una rimonta se davanti hai un club come il Real Madrid che ha un asso nella manica come Cristiano Ronaldo, ma il numero 5 bianconero, grande assente per squalifica nella sfida europea, ci crede anche se il risultato è stato inizialmente duro da mandare giù: “Potevamo fare meglio e abbiamo dimostrato in passato di potercela giocare. Il risultato è bugiardo. Siamo dispiaciuti per il risultato, al ritorno sarà molto difficile ma proveremo a rifarci, abbiamo affrontato una squadra forte e ci dispiace aver perso in questo modo“.

Pjanic e la sua squadra sabato dovranno affrontare, in campionato, il Benevento ultimo in classifica e per continuare a tenere saldamente le mani sullo scudetto, più a portata di mano rispetto alla Champions, dovranno fare un ottima gara e portare a casa i tre punti in modo da distanziare ancora di più il Napoli, momentaneamente a 4 punti dal primo posto, mettendo da parte la sconfitta di martedì sera: “Da mercoledì abbiamo subito voltato pagina, ora pensiamo alla gara di sabato contro il Benevento. Dobbiamo andare a Benevento dove troveremo una squadra che lotterà fino alla fine, pensando solo ai tre punti e a vincere il 7° scudetto consecutivo, che sarebbe già un sogno“.

Sugli obbiettivi della sua squadra non ne fa di certo un mistero: “Proveremo a vincere Campionato e Coppa Italia e se dovessimo riuscirci, gli obbiettivi raggiunti saranno in linea con le aspettative. E ovviamente proveremo anche a vincere la Champions“.

La Juventus ha la miglior difesa del campionato, soltanto 16 i gol che hanno incassato i bianconeri dalle avversarie, e tra questi c’è anche il Benevento che all’andata con Amato Ciciretti è riuscito a bucare la rete di Szczeny portando momentaneamente in vantaggio la squadra campana, anche se poi i bianconeri ne hanno segnati altri due portando a casa il match.

La squadra allenata da De Zerbi sicuramente darà tutta se stessa in campo per cercare di prendere almeno un punto con il pareggio, anche se ormai la sua permanenza in Serie A sembra essere quasi ai titoli di coda: soltanto 13 punti con una differenza reti in negativo di 45 gol.