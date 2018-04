Probabili formazioni Serie A: Cutrone dal 1′, conferma per Brozovic

Tra Martedì 3 e Mercoledì 4 Aprile si recupera la ventisettesima giornata di Serie A, rinviata per le tragica morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Le squadre coinvolte nella lotta scudetto hanno già giocato: la Juventus ha espugnato il campo della Lazio con il goal allo scadere di Paulo Dybala mentre il Napoli ha perso a sorpresa in casa per 2-4 con la Roma. Sono ben sette le partite in programma tra le quali spiccano Udinese- Fiorentina e Atalanta-Samp, per la lotta per la zona Europa League e la sfida decisiva per l’accesso alla prossima Champions League tra Milan e Inter. Entrambe le compagini milanesi vengono da un periodo positivissimo, l’Inter dopo tre mesi da dimenticare, sembra aver ritrovato la fame necessaria e il super Icardi per lottare fino alla fine per conquistare l’accesso alla massima competizione europea. D’altro canto il Milan ha fatto il percorso inverso, fino a qualche mese fa infatti, i rossoneri erano fuori da tutto e la Champions era solo un miraggio. Con l’arrivo di Gennaro Gattuso la musica è cambiata e il Milan può ancora sperare nell’accesso a quel trofeo che hanno conquistato per ben sette volte.

Il tecnico rossonero, nel dopo partita del match contro la Juventus, ha parlato del derby dichiarando: “Dobbiamo recuperare energia, recuperare i giocatori che hanno forza, ce la giocheremo, l’importante è continuare quello che stiamo facendo. Loro e io stiamo commettendo errori, siamo giovani, ma non dobbiamo scoraggiarci e proseguire con serenità. Nel derby dobbiamo vincere. Non solo per la Champions, anche per l’Europa League perché le squadre dietro stanno facendo molto bene.”

Nel derby ci dovrebbe essere spazio dal 1′ minuto per Cutrone, al posto di Andrè Silva che potrebbe entrare a partita in corso. Spalletti invece dovrebbe confermare la formazione che ha espugnato Marassi e che ha ben figurato contro il Verona con Gagliardini coadiuvato da Brozovic e Rafinha e, in avanti, i soliti Perisic, Icardi e Candreva.

ATALANTA-SAMPDORIA

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Cristante; Cornelius, Gomez.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Spinazzola, Ilicic

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Murru; Verre, Torreira, Linetty; Ramirez; Caprari, Zapata.

GENOA-CAGLIARI

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bessa, Rigoni, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Lapadula.

Squalificati: Taarabt, Bertolacci | Indisponibili: Izzo, Veloso, Galabinov

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Miangue; Han, Pavoletti.

Squalificati: Joao Pedro | Indisponibili: Cigarini

UDINESE-FIORENTINA

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Balic, Jankto, Adnan; De Paul, Maxi Lopez.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Behrami, Fofana, Hallfredsson

FIORENTINA (4-3-1-2): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Badelj

CHIEVO-SASSUOLO

CHIEVO (4-4-1-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj, Giaccherini; Birsa; Inglese.

Squalificati: Tomovic | Indisponibili: Dainelli, Jaroszynski, Bastien

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Goldaniga, Acerbi, Peluso; Lirola, Mazzitelli, Sensi, Missiroli, Adjapong; Berardi, Politano.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Letschert

MILAN-INTER

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

Squalificati: Biglia | Indisponibili: Abate,Conti

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

TORINO-CROTONE

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bonifazi, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Obi, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lyanco, Molinaro

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Ajeti, Martella; Rohden, Barberis, Benali; Ricci, Trotta, Crociata.

Squalificati: Capuano, Mandragora, Stoian | Indisponibili: Budimir, Simic, Nalini