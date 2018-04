Pronostici 32 giornata Serie A

Si è concluso il primo anticipo della 32esima giornata di campionato, che ha visto il Cagliari ottenere 3 punti fondamentali in chiave salvezza a discapito dell’Udinese. Il 32esimo turno di Serie A vedrà una serie di sfide interessanti in termini di classifica e piazzamento finale per molte squadre. Per il derby capitolino di domenica sera passano le speranze Champions di Lazio e Roma, con l’Inter che a Bergamo avrà la possibilità di allungare da una delle due contendenti per la qualificazione in Champions League.

Juventus-Sampdoria e Milan-Napoli saranno due sfide cruciali sia per la lotta scudetto che per la lotta Europa League, con i blucerchiati che in caso di vittoria potrebbero veder diminuire il distacco dai rossoneri. In chiave salvezza Crotone e Spal saranno impegnate rispettivamente con Genoa e Fiorentina, mentre il Verona sarà ospite del Bologna.

Chievo-Torino: i clivensi sono ancora immischiati nella lotta salvezza, un’eventuale vittoria potrebbe far respirare un momentaneo clima di tranquillità in quel di Verona; il Torino viene da un momento positivo, con 3 vittorie consecutive, l’ultima ottenuta in casa contro l’Inter. Pronostico: X

Genoa-Crotone: il Genoa è reduce dal pareggio nel derby con la Sampdoria, mentre il Crotone dalla vittoria casalinga ottenuta a discapito del Bologna. Per i calabresi sarebbe ideale uscire dal Ferraris con un risultato positivo.

Pronostico: goal



Atalanta-Inter: la squadra di Spalletti viene da un momento altalenante, ma è ancora pienamente in corsa per la Champions League. I bergamaschi vengono da due prestazioni mediocri, contro Spal e Sampdoria, ma si trovano a solo 4 lunghezze dal Milan e possono giocarsi le proprie carte in ottica Europa League. Pronostico: x2 + goal

Fiorentina-Spal: la Fiorentina sta vivendo un momento magico, con 6 vittorie consecutive, l’ultima delle quali conquistata a Roma contro la squadra di Di Francesco; anche gli emiliani sono reduci da un momento positivo, essendo imbattuti da 6 gare. Pronostico: under 2,5

Bologna-Hellas Verona: la squadra di Donadoni ha conquistato solamente 2 punti nelle ultime 5 partite, ma la posizione in classifica consente di avere una certa tranquillità; l’Hellas viene dall’importante vittoria conquistata in casa contro il Cagliari ed è intenzionato a conquistare altri punti importanti in chiave salvezza. Pronostico: X

Milan-Napoli: sarà una sfida vitale per entrambe le squadre; i rossoneri non vincono da 3 partite, mentre gli uomini di Sarri stanno vivendo un momento delicato, evidenziato da una serie di prestazioni altalenanti.

Pronostico: X2 + goal

Sassuolo-Benevento: le streghe, seppur ormai condannate dalla classifica, si sono rese protagoniste di buone prestazioni, come nella sconfitta interna con la Juventus della scorsa settimana. Il Sassuolo viene da 5 risultati utili consecutivi e ha conquistato punti importanti in chiave salvezza. Pronostico: 1

Juventus-Sampdoria: i bianconeri hanno ancora in testa la mancata qualificazione di mercoledì sera, e hanno bisogno di una buona prestazione e di una vittoria per ribadire la supremazia in campionato. La Samp, d’altro canto, ha ancora la possibilità di centrare la qualificazione in Europa League, ma contro i bianconeri sarà difficile ottenere punti. Pronostico: 1 + under 3,5

Lazio-Roma: le due squadre vivono momenti diversi sotto il punto di visto dell’euforia: la Roma viene dall’impresa di martedì sera contro il Barcellona, mentre i biancocelesti dovranno reagire all’eliminazione ai quarti di finale di Europa League di giovedì sera. Il derby è una partita a parte, e viene spesso vinta dalla squadra meno in forma, e resta perciò difficilissimo fare dei pronostici. Pronostico: goal