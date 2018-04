Real Madrid-Juventus e il poema del Buffon furioso

Real Madrid-Juventus ha creato non poche polemiche sulla decisione del rigore fischiato in favore del Real Madrid al minuto 94 che ha portato l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League. La decisione dell’arbitro inglese Oliver ha creato scalpore e stupore tra i giocatori e dirigenti della Juventus, scatenando polemiche, in particolare il portiere Gigi Buffon. Il post partita del Buffon furioso è roba da far concorrenza al poema cavalleresco dell’autore Ludovico Ariosto nella follia di Orlando.

Il portiere bianconero ai microfoni di Mediaset Premium si è reso protagonista di una polemica senza precedenti, inveendo letteralmente contro il direttore di gara Oliver. Sarà stata la rabbia per l’espulsione, o per la delusione per l’eliminazione, ma l’ultima partita di Buffon in Champions League poteva finire sicuramente in un altro modo. La rabbia del portiere è comprensibile ma sono le parole a essere incomprensibili, come espresso dallo stesso ex capitano della Juventus, Alex Del Piero, incredulo sulle frasi di Gigi.

LA RABBIA DI GIGI BUFFON – Il Buffon furioso si è sfogato così nel post partita:”Arbitro non all’altezza che ha infranto il sogno di una squadra che ha lottato per 90 minuti. Un essere umano che fischia un rigore dubbio al 93esimo, non può definirsi tale, ma solo un animale. Senza sensibilità, con un bidone dell’immondizia al posto del cuore“. Il portiere bianconero riprende un po’ di lucidità e conclude:”Il Real ha meritato di passare il turno, è stato un onore giocare contro di loro, ma non meritavamo di uscire così, dovevamo almeno andare ai supplementari“.

Quelle del capitano della nazionale sono parole che si possono condividere o che possono dividere l’opinione pubblica. D’altronde chi non ha mai inveito contro un arbitro dopo una decisione ingiusta, adesso anche Buffon ha provato quello che lui in passato ha definito “l’alibi dei non vincenti”.