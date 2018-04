Real Madrid-Juventus, Pistocchi conferma la decisione dell’arbitro: “Era fallo di Benatia su Vasquez” (Foto)

Real Madrid-Juventus ha fatto parlare e continuerà a farlo ancora per molto tempo. La quasi rimonta dei bianconeri è stata epica e solamente un rigore, molto contestato, di Cristiano Ronaldo allo scadere ha vanificato gli sforzi degli uomini di Allegri. Il contatto Benatia-Vasquez è stato visto e rivisto: fermo immagini, slow motion, prospettive diverse. Le prime moviole di Graziano Cesari su Mediaset Premium hanno dato un verdetto diverso rispetto a quello che le immagini successivamente chiariscono. Per l’ex arbitro, infatti, non c’è alcun contatto falloso ad opera del difensore marocchino della Juventus e dunque il rigore concesso è assolutamente inesistente. Dello stesso avviso i giocatori bianconeri che con lo stesso Benatia e le parole di un furente e deluso Buffon parlano rispettivamente di “non è mai fallo” e di “arbitro senza cuore per un episodio dubbio, molto dubbio”.

Il tweet di Pistocchi dopo Real Madrid-Juventus – Ad esprimersi sull’episodio, andando anche controcorrente rispetto a quanto detto in precedenza è stato Maurizio Pistocchi. Il giornalista, molto attivo sui social, ha commentato con diversi tweet il match tra Real Madrid-Juventus. Prima complimentandosi per la buona prova dei bianconeri, poi successivamente chiarendo alcune situazioni da moviola che non trovavano una comune opinione tra i più esperti. Ovviamente, l’episodio fondamentale, è stato il rigore allo scadere che ha di fatto eliminato la Juventus.

Pistocchi, tramite il proprio profilo Twitter ha prima detto la sua sul rigore netto per fallo di Benatia su Vasquez e poi ha risposto con tanto di foto e commento sull’episodio scatenando come al solito le lamentele di chi la pensa diversamente da lui.

Queste le parole di Pistocchi che accompagnano le immagini del contatto falloso al 93′ tra il difensore bianconero e l’attaccante dei Blancos: “Mentre la grancassa della stampa giustizialista prepara le PrimePagine, dalla Spagna arrivano foto chiarissime sul fallo di Benatia su Lucas Vasquez che ha deciso Real Madrid-Juventus. Ognuno è libero di interpretarle (reg.12, Falli e Scorrettezze)“. Il pensiero del giornalista sportivo è chiaro, il fallo c’è e c’è anche un regolamento come lui stesso cita, che chiarisce l’episodio.