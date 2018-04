Reggiana-Mestre 0-4: recupero con sorpresa

Nel recupero nella ventottesima giornata del girone B di serie C, il Mestre conquista una sorprendente vittoria esterna per 4 reti a 0, a farne le spese è la Reggiana, che con questa sconfitta casalinga (non perdeva in casa dallo scorso 30 settembre, 0-2 con la Sambenedettese), rende praticamente nulle le residue speranze di raggiungere la prima posizione in classifica occupata dal Padova.

Le reti della partita sono state realizzate da Beccaro al decimo minuto del primo tempo, il raddoppio ospite avviene al minuto 50 grazie a Sottovia, nei minuti di recupero che vengono realizzate le altre 2 marcature dei veneti, entrambe di Martignago, la prima al minuto 91, la seconda al minuto 94.

Con questo risultato, il Mestre raggiunge il Bassano ed il Sudtirol in quarta posizione a quota 46 punti, come accennato in precedenza, la Reggiana resta ferma a quota 50 punti in seconda posizione.

Nel prossimo turno la Reggiana sarà di nuovo di scena al Città del Tricolore, ricevendo nel posticipo di lunedì sera il Bassano, mentre per il Mestre sarà di scena allo Stadio Mancini di Fano domenica pomeriggio.

REGGIANA-MESTRE 0-4

REGGIANA (4-3-3): Facchin; Ghiringhelli, Bastrini, Crocchianti, Manfrin (21’st Bobb); Bovo (10’st Carlini), Genevier (24’st Vignali), Riverola (24’st Lombardo); Cattaneo (21’st Rocco), Altinier, Cesarini. A disp. (Narduzzo, Viola, Rozzio, Panizzi, Zaccariello, Rosso). All. Eberini

MESTRE (3-4-2-1): Gagno, Stefanelli, Perna, Politti, Casarotto, Kirwan (13’st Lavagnoli), Boscolo (27’st Stensson), Beccaro (13’st Spagnoli), Fabbri, Martignago, Sottovia (27’st Rubbo). A disp. (Favaro, Zironelli, Gritti, Boffelli, Mordini, Zecchin, Bonaldi). All. Zironelli

Arbitro: Schirru di Nichelino

Reti: 10’pt Beccaro, 5’st Sottovia, 45’st e 49’st Martignago.

Note: Ammoniti: Martignago, Beccaro. Tiri 10-6. In porta 5-3. Rec. 1’ e 4.

Spettatori: abbonati 4321, paganti 1330 (una trentina di tifosi ospiti in tribuna laterale)