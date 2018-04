Roma-Barcellona, Klopp: Pensavo fosse uno scherzo. Stampa spagnola “processa” i catalani

Da Roma a Liverpool. Notte da sogno per le squadre di queste due città approdate alle semifinali di Champions League.

I Reds, dopo il 3-0 casalingo della scorsa settimana sul Manchester City, hanno vinto all’Etihad Stadium per 2-1, eliminando così la capolista di Premier League nonché favorita per il passaggio del turno. Ha dell’incredibile, invece, l’impresa dei giallorossi, capaci di ribaltare il 4-1 incassato dal Barcellona al Camp Nou, con una partita tecnicamente e tatticamente perfetta, terminata 3-0.

Quella che ormai è stata definita la “ROMANTADA” parafrasando il termine spagnolo REMUNTADA, utilizzato per definire una rimonta eccezionale, non è passata inosservata. Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, nel corso della conferenza stampa post-partita, non ha nascosto un certo stupore davanti alle notizie provenienti dall’Olimpico. “Pensavo che l’eliminazione dei catalani fosse uno scherzo. Ma non perché non rispetti la Roma, anzi sono un gruppo fantastico. Tra l’altro a inizio stagione hanno pure perso Salah, che è un giocatore di alto livello. Se devo esser sincero, pensavo che una possibile finale potesse essere City – Barcellona. E invece sono entrambe fuori, questo mi ha sorpreso”, ha spiegato un felicemente incredulo Klopp. Dunque Roma e Liverpool da sfavorite a entrambe qualificate, il passo è breve.

Ma tornando all’impresa giallorossa e al tracollo del Barça, la stampa spagnola ha duramente attaccato i catalani. Marca titola “Fallimento totale in Europa”, sottolineando anche l’inattesa caduta del City, mentre Sport parla di “Fallimento senza alibi”. Mundo Deportivo apre con un titolo che sembra richiamare le grandi battaglie del passato: “La caduta di Roma” e As gli fa eco con un emblematico “Caduta culé”.

Se in Spagna si analizza il crollo blaugrana, in Italia la stampa gioisce e celebra il gran colpo giallorosso, nella speranza di un’altra impresa questa stasera da parte della Juventus, che al Santiago Bernabeu proverà a capovolgere il pesante 3-0 subito dal Real Madrid nel match d’andata a Torino. Ma qualche sorriso beffardo si è visto anche in Francia. L’Equipe dedica la prima pagina al club capitolino e la scelta del quotidiano parigino potrebbe leggersi come una piccola rivincita, dopo quanto accaduto lo scorso anno: il Psg subì un clamoroso 6-1, dopo il 4-0 rifilato agli spagnoli in terra francese che lasciava presagire il passaggio ai quarti di finale. Non fu così. Oggi anche Parigi è un po’ giallorossa.