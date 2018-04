Roma, offerta shock degli arabi a Pallotta: 1 miliardo e mezzo sul piatto per la società

L’indiscrezione sull’offerta mostruosa è stata riportata dal giornalista di Mediaset Paolo Bargiggia sul sito “Il Primato Nazionale” durante la mattinata.

Secondo Bargiggia, un riservatissimo fondo arabo avrebbe proposto al Presidente della Roma James Pallotta una cifra da capogiro (si parla appunto di 1 miliardo e mezzo di euro) per l’acquisto della società capitolina (compreso naturalmente il business per la costruzione del nuovo stadio) ma, sempre secondo le dichiarazioni del giornalista, al momento il manager statunitense sembrerebbe intenzionato a resistere alle sirene arabe nonostante il pressing di Unicredit e la prossima scadenza dell’opzione di acquisto fissata per il 31 Maggio.

L’affare tra gli arabi e Pallotta è datato Novembre 2017, quando in un incontro nella sede della Reale Ambasciata dell’Arabia Saudita a Roma, il manager americano incontra i rappresentanti del ricchissimo fondo arabo e gli account di Unicredit.

La proposta lanciata dagli arabi in quella occasione fu appunto di 1 miliardo e mezzo di euro per l’acquisto della squadra più la completa gestione del futuro stadio della Roma, naturalmente il tutto corredato da una serie di clausole e precauzioni in vista di stop o ritardi legati ai prevedibili aspetti burocratici dell’intera vicenda.

Da Novembre ad oggi, il Presidente Pallotta ha preso tempo per valutare con estrema attenzione la proposta con i dirigenti di Unicredit in pressing per portare a compimento l’operazione (dalla quale ricaverebbero circa il 3%: si parla di milioni).

Infatti, sembrerebbe che gli uomini di Unicredit siano riusciti a fissare un altro appuntamento con gli arabi nel mese di Febbraio durante il quale pare abbiano riproposto la prima faraonica offerta con tanto di sontuoso rilancio: aggiunta di un main sponsor per la squadra da 50 milioni di euro a stagione per quattro anni, a patto che Pallotta lasci la società entro il terzo anno.

Se quanto scritto da Paolo Bargiggia risultasse vero, si tratterebbe di un affare con cifre davvero stratosferiche, soprattutto se si pensa che l’ultima operazione simile in Italia (ovvero la cessione del Milan ai cinesi non è andata oltre i 500 milioni di euro).