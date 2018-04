Roma, Raiola in visita a Trigoria. Balotelli resta nel mirino dei giallorossi

Nella giornata di ieri l’agente Mino Raiola è approdato a Trigoria per incontrare la dirigenza giallorossa, tra cui il ds Monchi e il dg Baldissoni. Oggetti della discussione sono stati il rinnovo del contratto del giovane esterno classe ‘99 Luca Pellegrini, per il quale è probabile un accordo quinquennale da 800.000 euro, ma soprattutto l’interesse da parte della Roma per uno dei giocatori assistiti da Raiola: Mario Balotelli.

Interesse che viene soprattutto da Eusebio Di Francesco, che non ha mai fatto mistero dell’ammirazione che nutre nei confronti del talento nostrano che attualmente milita in Francia tra le fila del Nizza.

Il tecnico giallorosso non molto tempo fa aveva dichiarato: << Allenerei Balotelli più che volentieri, gli parlai già due anni fa quando allenavo il Sassuolo perché lo volevo con me. È un calciatore stimolante e ha grandi doti tecniche >>.

Parole che non lasciano spazio a dubbi insomma: Di Francesco vorrebbe Balotelli in Italia, e l’attaccante non ha mai nascosto la voglia di tornare in patria e lanciarsi in nuove sfide.

Tuttavia, al momento resta solo un’ipotesi da prendere in considerazione a fine stagione perché, al momento, le preoccupazioni della Roma sono e devono essere ben altre; c’è un terzo posto da tenere stretto per poter rigiocare la Champios League il prossimo anno, ma soprattutto c’è la partita di ritorno dei quarti di finale da giocare all’Olimpico contro il Barcellona in cui la Roma, fin dove le sarà possibile, dovrà tentare di recuperare il 4-1 dell’andata.