Roma-Salah, certi amori non finiscono

Dopo i sorteggi delle semifinali di Champions League, con la Roma che affronterà il Liverpool, dell’ex Salah arriva uno scambio di affettuosi messaggi, rigorosamente tramite i social network, tra il club capitolino e l’egiziano.

Mercato. Il mercato estivo aveva privato la Roma di un giocatore che si era rivelato essere fondamentale per il gioco della squadra. Momo Salah è volato in Premier League, al Liverpool, portando nelle casse giallorosse una cifra che si aggira intorno ai 45 milioni di euro. Certo, la partenza dell’egiziano che oltremanica continua a stupire e a segnare con i Reds e l’avvio un po’ complicato della nuova Roma avevano fatto crescere, soprattutto tra i tifosi, un po’ di rammarico in più per il suo addio.

Ritorno. Adesso Salah con il suo Liverpool farà ritorno all’Olimpico, nello stadio che è stato anche casa sua, ma lo farà da avversario. La Roma e il suo ex numero 11 saranno rivali per 180 minuti, il tempo delle due gare, poi basta.

Insieme. In fondo, parafrasando Antonello Venditti,da sempre molto legato alla Roma “Per chi si cerca come noi , non è possibile, odiarsi mai, per chi si ama come noi, basta sorridere”. Sorrideranno sicuramente, sia i giallorossi che Salah, comunque andrà a finire. Ci sono altre due notti magiche da vivere “insieme”.