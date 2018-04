Salisburgo-Lazio è la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League: la squadra del tecnico Simone Inzaghi in campo alla Red Bull Arena contro gli austriaci forti del 4-2 dell’andata.

I biancocelesti avranno due risultati e mezzo a disposizione per superare il turno: vincere, pareggiare o quanto meno perdere con un solo gol di scarto o due reti di differenza ma segnandone almeno una.

Gli austriaci tuttavia vendono cara la pelle tra le mura amiche: nelle competizioni europee i tori sono ancora imbattuti in casa, avendo collezionato cinque successi e tre pareggi se si considerano gli spareggi Champions, fasi a gironi e ad eliminazione diretta di Europa League.

Considerando anche il match di andata, la gara Salisburgo-Lazio si è disputata già tre volte, di cui le prime due in occasione delle sfide del Girone G di Europa League della stagione 2009/10: bilancio nettamente a favore degli austriaci, che nella circostanza sconfissero i biancocelesti in due diversi frangenti, sempre con il risultato di 2-1.

A dirigere l’incontro Salisburgo-Lazio è stato designato il signor Damir Skomina: per il fischietto sloveno si segnalano due precedenti con i tori austriaci, bilancio in sostanziale parità, con una vittoria ed una sconfitta; esordio assoluto con i biancocelesti per il direttore di gara in questione.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Lazio

Il tecnico degli austriaci, Marco Rose, dovrà rinunciare allo squalificato Samassekou: al suo posto potrebbe giocare Wolf. Il modulo prescelto sarà il 4-4-2 con Walke tra i pali, difesa composta da Caleta-Car e Ramalho centrali, con Lainer e Ulmer sulle corsie esterne. Sulla linea mediana agiranno Schlager e Haidara, con Wolf e Berisha rispettivamente a destra e a sinistra. In attacco tandem composto da Dabbur e Minamino, quest’ultimo in pole rispetto a Gulbrandsen.

Il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi, sarà costretto a rinunciare a Lulic, non al meglio per alcuni acciacchi fisici, il quale partirà dalla panchina. Nel 3-5-1-1 disegnato dal trainer laziale spazio a Strakosha tra i pali, De Vrij centrale con Luiz Felipe e Radu esterni. A centrocampo Lucas Leiva sarà affiancato da Parolo e Luiz Albe rto, mentre Basta e Lukaku agiranno sulle corsie esterne. Felipe Anderson avrà il compito di innescare le incursioni di Ciro Immobile unica punta.

Probabili formazioni Salisburgo-Lazio, giovedì 12 aprile 2018 ore 21.05

Probabili formazioni Salisburgo (4-4-2): Walke; Lainer, Caleta-Car, Ramalho, Ulmer; Wolf, Haidara, Schlager, Berisha; Dabbur, Minamino. A disposizione: Stankovic, Onguéné, Farkas, Pongracic, Hee-Chan, Gulbrandsen, Leitgeb. Allenatore: Marco Rose.

Probabili formazioni Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile. A disposizione: Guerrieri, Lulic, Milinkovic-Savic, Marusic, Murgia, Caicedo, Nani. Allenatore: Simone Inzaghi.