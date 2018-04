Sampdoria, Ferrero da censura dopo il derby della Lanterna: “La palla è come la donna …”

Sampdoria e Genoa hanno impattato sullo 0-0. Derby quasi noioso ma per fortuna c’è sempre Massimo Ferrero a movimentare i post partita con i suoi show. Questa volta la battuta è tra l’osceno e l’imbarazzante, ma in pieno stile Ferrero.

L’analisi – Nel post partita, ai microfoni delle emittenti televisive, è un Ferrero che sprizza “perle di saggezza” per tutti. Prima sul tecnico Giampaolo: “Giampaolo ha preparato una grande partita ma non ha potuto fare i cambi giusti. Se mi tengo stretto il mister? Se lo tiene stretto la moglie. Io gli posso voler bene perché oltre ad essere un grande maestro di calcio è un uomo per bene“. Poi un pensiero sempre per l’allenatore blurcerchiato in vista del futuro e nel caso del raggiungimento di un posto valido per le competizioni europee: “Il regalo gliel’ho già fatto, ha un presidente come me“.

La battuta – Dopo la solita partenza ironica arriva anche la frase che tra l’imbarazzo generale fa sorridere ma resta impressa. Prendendo spunto dal lavoro del suo tecnico, Ferrero fa un paragone al limite dell’osceno confermandosi uno showman. Infatti sulle occasioni gol perse dalla sua Samp e sul lavoro del tecnico, ecco la dichiarazione “epica”: “Giampaolo sta lì 12 ore a staccarsi i maroni con questi che quando vedono la palla non la buttano dentro … La palla è come una donna, va penetrata!“.

Se ci fossero ancora dubbi su l’istrionico Massimo Ferrero, questa battuta li toglie tutti.