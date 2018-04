Sampdoria, Giampaolo: “Ci abbiamo provato, gara dura”

A Rai Sport Giampaolo ha analizzato il pareggio per zero a zero contro il Genoa. Se è stato un punto guadagnato per il Grifone, forse sono due punti persi per i blucerchiati per la lotta all‘Europa League. Ecco l’analisi del tecnico sulla partita:

“Abbiamo provato sempre a giocare questa sfida, è mancato qualcosa negli ultimi metri. Il Genoa ci ha chiuso gli spazi, ai ragazzi però non posso rimproverare nulla perché è stata una partita dura a livello fisico”.

Sul suo futuro il tecnico ha così commentato:

“L’ultimo derby per me? È più importante parlare di questa partita giocata questa sera, della forza fisica e mentale che hanno profuso i miei calciatori. Quello che farò io si vedrà, magari riuscissimo a ripetere questo score nei derby che abbiamo fatto”.

La Fiorentina oggi ha vinto e ha attualmente due punti di vantaggio sui blucerchiati. Pari per l’Atalanta, con Sampdoria ed orobici a pari punti, ma la strada per l’Europa adesso si fa dura visto anche il calendario:

“Addio sogni d’Europa? Per me assolutamente no, mancano sette partite e siamo lì a combatter. Vogliamo arrivare alla fine a giocarci un risultato straordinario, la squadra è stata sempre lì, c’è ancora tutto da giocare. Il Milan è superiore, ma è ancora tutto da giocare a mio modo di vedere”