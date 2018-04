Sarri, il Monaco ci prova con un ingaggio monstre. Il tecnico toscano del Napoli è entrato nei radar del Monaco. Il club del Principato sembra intenzionato ad offrire un ingaggio da 6 milioni a stagione all’allenatore dei partenopei. De Laurentiis è dunque avvisato.

L’offerta è reale, come reale è la possibilità di vedere Sarri partire lontano da Napoli e dai campi di Castel Volturno in caso di mancato successo in campionato. Dalla Francia sono sicuri, Sarri è il prescelto per dare continuità alle ottime intuizioni di mercato del club monegasco. Dopo il successo in Ligue 1 della passata stagione e l’approdo alla semifinale di Champions, sempre un anno fa, il presidente del Monaco, il magnate russo Rybolovlev, ha pensato di proporre all’attuale tecnico del Napoli un progetto difficile da rifiutare ma soprattutto 6 milioni di buoni motivi per non dire di no.

L’offerta è davvero monstre e andrebbe a riconoscere quel “sarrismo” tanto apprezzato dall’intero panorama calcistico europeo che però non ha trovato riscontro, ancora, nei risultati.

Al momento però non sembra essere arrivata alcuna risposta da parte di Sarri. Il tecnico è concentrato sul campionato e sulla rincorsa alla Juventus, ma sicuramente un contratto biennale o triennale a quelle cifre deve avergli fatto accendere diverse sigarette.

Neppure cinque anni fa Sarri si trovava ad allenare l’Empoli, e il Napoli sembrava essere un punto di arrivo. Ma ora, grazie al gioco, definito il migliore d’Europa, molte squadre blasonate lo vogliono e lui si troverebbe catapultato in realtà finora mai neppure immaginate. Il Napoli e De Laurentiis dovranno fare molta attenzione, Sarri piace a molti e il Monaco è pronto a fare sul serio come dimostrano i 6 milioni all’anno messi sul piatto. Sarri dovrà pensarci bene, ma solo dopo aver dato tutto per la lotta allo scudetto.