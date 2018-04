Sciopero Arbitri, anche la Serie C potrebbe fermarsi

Stavolta la minaccia parte dall’AIA (associazione italiana arbitri) che infatti sta valutando la possibilità di scioperare nel prossimo turno del campionato di calcio professionistico, investendo anche il campionato di serie C. Alla base della protesta ci sarebbero innumerevoli vicissitudini che non sarebbero assolutamente piaciute ai vertiti dell’associazione; sembra che i fischietti siano scesi davvero sul piede di guerra. In attesa di risposte alle questioni purtroppo note quali gli episodi di violenza e i rimborsi non pagati, si sono aggiunti gli ultimi recenti temi che hanno infervorato l’ambiente. Prima fra tutti la class action da parte dei tifosi scontenti, per finire al tema del ridimensionamento della rappresentativa di categoria in FIGC; sembra, infatti, che all’AIA verrà tagliato il due per cento dei propri delegati a partire dalle prossime elezioni. Grande e motivato il risentimento del presidente Nicchi deciso nel non indietreggiare sulle proprie posizioni. L’AIA, determinata nel dare un messaggio chiaro sia agli addetti ai lavori che al popolo calcistico, potrebbe decidere di far riposare i fischietti, lasciandoli nel cassetto, durante il prossimo turno di campionato in tutte le tre competizioni professionistiche. Dunque il rischio di sciopero sembra abbastanza concreto e l’ombra di un turno di stop al campionato di calcio si intravede all’orizzonte.