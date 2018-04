Serie A, niente riposo, c’è il turno infrasettimanale. Il programma completo della 33a giornata

Serie A, turno infrasettimanale 33a giornata. Niente riposo per le squadre di Serie A che sono pronte a tornare in campo per l’ultimo turno infrasettimanale di questo campionato. L’ultimo turno appena concluso, ha visto la Juventus vittoriosa all’Allianz Stadium per 3-0 contro la Sampdoria, allungando a 6 punti la distanza con il Napoli di Maurizio Sarri, che non è andata oltre lo 0-0 nel match di San Siro contro il Milan di Gattuso. A sei giornate dal termine, la Juventus si avvicina al traguardo storico di 7 scudetti vinti consecutivi, ma le sorti del campionato si decideranno sicuramente nel posticipo di domenica prossima quando i bianconeri ospiteranno gli azzurri nel tanto atteso scontro diretto. Resta invariata, invece, la corsa alla Champions League. Nel derby della capitale, Roma e Lazio non vanno oltre lo 0-0, stesso risultato per l’Inter nell’anticipo di sabato sera a Bergamo contro l’Atalanta. Entra nel vivo la lotta salvezza, il fanalino di coda Benevento, infatti, sta onorando il campionato con ottime prestazioni, ma la squadra campana sembra essersi svegliata troppo tardi. Ecco, poi, Verona, Crotone, Spal e Chievo nel giro di 5 punti, ma due di queste saluteranno la Serie A.

Ad aprire la giornata sarà l’Inter di Luciano Spalletti che nell’anticipo di domani sera, ospiterà il Cagliari di Lopez. La squadra nerazzurra è chiamata al riscatto per non perdere punti importanti per la lotta alla Champions League. La squadra sarda, invece, è galvanizzata dopo la bella vittoria tra le mura amiche contro l’Udinese di Oddo per 2-1 nello scorso turno, conquistando una vittoria che ha permesso ai rossoblu di allontanarsi, anche se di poco, dalla zona retrocessione.

La 33a giornata proseguirà mercoledì con l’anticipo delle 18 al Ciro Vigorito tra Benevento e Atalanta. I campani guidati da Roberto De Zerbi sono in ottima forma, trascinati soprattutto dal bomber Diabaté, autore di ben 7 reti in 6 partite. Gli uomini di Gasperini, invece, vogliono ripartire dopo il pareggio casalingo contro l’Inter, alla conquista del sesto posto che vale l’accesso all’Europa League. In serata, gli occhi saranno tutti puntati sulla lotta scudetto: la Juventus sarà impegnata a Crotone, con i calabresi a caccia di punti salvezza, mentre il Napoli ospiterà l’Udinese di Massimo Oddo. I friulani attraversano uno dei momenti più difficili della stagione in quanto reduci da 9 sconfitte consecutive in campionato. L’ultima vittoria dei bianconeri, infatti, risale al 28 gennaio nella trasferta di Genova contro i grifoni per 0-1. Per quanto riguarda la corsa alla Champions League, la Roma di Eusebio Di Francesco ospiterà il Genoa mentre la Lazio di Simone Inzaghi sarà di scena all’Artemio Franchi di Firenze in un match difficilissimo contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Il Milan di Gattuso, invece, farà visita al Torino, con i rossoneri che hanno la chance di allungare sulle concorrenti per la qualificazione in Europa League.

Negli altri match di giornata, la Sampdoria ospita il Bologna di Donadoni, mentre per quanto concerne la lotta per la salvezza si affronteranno Spal–Chievo e Verona–Sassuolo, due partite fondamentali che ci daranno molte indicazioni per quanto riguarda le sorti della retrocessione in Serie B.