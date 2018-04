Serie B, il Perugia batte la Pro Vercelli. Umbri imbattuti da 9 gare e saldamente in zona playoff

Nel recupero della 29esima giornata il Perugia di Roberto Breda espugna Vercelli e si porta a ridosso della seconda posizione, la promozione diretta al momento dista solamente cinque punti e visto l’andamento strepitoso degli umbri nulla è impossibile. Il match si sblocca a pochi minuti dalla fine grazie alla doppietta del solito Samuele Di Carmine che si mette in evidenza con una doppietta decisiva ai fini del risultato, per il numero 10 del Perugia è la rete numero 17 in campionato che vale il terzo posto in solitaria nella classifica dei marcatori.

Un altro dato da sottolineare è l’imbattibilità della squadra umbra che dura ormai da ben nove gare, l’ultima sconfitta risale al 3 febbraio scorso contro il Cittadella al Curi in cui gli umbri subirono un netto 1-3. Con la vittoria odierna il Perugia sale al quarto posto raggiungendo così Bari e Parma a quota 53, la risalita della squadra di Breda è stata fantastica grazie alle 7 vittorie ottenute nelle ultime 9 gare.

Nella prossima giornata il Perugia è atteso dall’insidiosa trasferta di Avellino visto che i padroni di casa sono obbligati a ottenere i tre punti, un eventuale passo falso farebbe crollare gli irpini tra le ultime cinque scatenando così contestazioni e tensioni in un ambiente già caldo di se’. Per non vanificare quanto fatto di buono nelle ultime gare il Perugia non dovrà sottovalutare una gara che solo per via della classifica si preannuncia agevole, tra le fila dell’Avellino ci sono calciatori in grado di fare la differenza e cambiare quando meno te l’aspetti il volto della gara. In tutto ciò va fatto un plauso a mister Breda capace di trovare l’assetto giusto in corsa dopo un periodo nero, il 3-5-2 attuato nell’ultimo periodo ha dato equilibrio e stabilità ad una squadra che sembrava in difficoltà sotto tutti i punti di vista.