Serie B, oggi Brescia-Entella e Perugia-Pro Vercelli. Si gioca per la salvezza e i playoff

Ieri i primi recuperi della 29esima giornata di Serie B: l’Empoli esce con i tre punti dal match contro il Foggia, dimostrando la sua superiorità con un netto 3-0 che lancia la squadra Toscana di mister Andreazzoli sola in vetta alla classifica a 8 punti di distanza dal Frosinone che occupa il secondo posto, vittoria che permette all’Empoli di avere mezzo piede in serie A. Altra vittoria esterna è stata quella del Bari ai danni dell’Avellino con un goal di Cissè al 92esimo che permette ai pugliesi di espugnare il Partenio per 2-1 accorciando in classifica sul Palermo. Vittoria fondamentale anche quella del Parma in casa contro il Palermo grazie ad un super Calaiò, autore di una tripletta, Nell’altro recupero di Pasquetta, Carpi e Venezia non si fanno del male e si fermano su uno 0 a 0, permettendo ai lagunari di rimanere all’ottavo posto a più due punti proprio sul Carpi, che manca il sorpasso. Quest’oggi si chiudono le partite da recuperare con Brescia -Virtus Entella alle ore 18 e Pro Vercelli – Perugia alle ore 21.

Brescia- Virtus Entella

I padroni di casa cercheranno con forza i tre punti che permetterebbero di allungare a 4 punti la distanza con i playout. La Virtus Entella, dal canto suo, con una vittoria scavalcherebbero proprio il Brescia ( squadre separate solo da due punti) .

Probabili formazioni Brescia-Entella

Brescia: Minelli; Coppolaro, Somma, Meccariello, Longhi; Tonali, Ndoj; Furlan, Bisoli, Embalo; Torregrossa.

Virtus Entella: Iacobucci; Cremonesi, Ceccarelli, De Santis; Aliji, Acampora, Di Paola, Crimi, Gatto; Llullaku, La Mantia.

Pro Vercelli- Perugia

I padroni di casa si trovano in piena zona retrocessione al penultimo posto. La salvezza dista 6 punti e la zona playout è a 3 punti. Dall’altra parte il Perugia, in un ottimo momento di forma,con una vittoria si lancerebbe al quarto posto insieme a Parma e Bari. Gli umbri in trasferta hanno vinto solamente 3 partite sulle 15 giocate. Per la Pro, tutti i giocatori saranno a disposizione di mister Grassadonia, mentre per il Perugia out Pajac, infortunatosi nel match vinto per 1-0 contro la Cremonese

Probabili formazioni Pro Vercelli-Perugia

Pro Vercelli: (3-5-2): Pigliacelli; Gozzi, Bergamelli, Alcibiade; Berra, Altobelli, Pugliese, Vives, Mammarella; Reginaldo, Rovini;

Perugia: (3-4-1-2): Leali; Volta, Del Prete, Magnani; Mustacchio, Gustafsson, Buonaiuto, Germoni; Diamanti; Cerri, Di Carmine.