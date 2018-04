Serie B:Pescara-Bari ad alta tensione, presa di mira l’abitazione di Fabio Grosso

Pescara-Bari. Il match della 35a giornata di Serie B in programma domani pomeriggio allo Stadio Adriatico è a rischio ordine pubblico. Che la squadra abruzzese non stia passando un buon momento non è di certo una novità, ma quello che è successo la scorsa notte a Spoltore, in provincia di Pescara, fa pensare che domani per le forze dell’ordine ci sarà un bel da fare. Alcuni teppisti, infatti, hanno imbrattato i muri dell’abitazione della famiglia del tecnico biancorosso, con messaggi intimidatori riservati a Fabio Grosso e al Bari. Inoltre, come se non bastasse, sul cancello dell’abitazione è stato appeso un gallo, simbolo storico della squadra pugliese.

Il caso è già nelle mani della stazione dei carabinieri di Spoltore, mentre per la gara di domani è stata informata la Digos della Questura di Pescara. Come è ben noto alle forze dell’ordine, tra le due tifoserie non scorre buon sangue, e proprio per questo, in occasione della gara di domani, il servizio di ordine pubblico al di fuori della stadio sarà rafforzato.

LE PAROLE DEL TECNICO FABIO GROSSO ALLA VIGILIA – Alla vigilia della trasferta di Pescara, il tecnico dei biancorossi ha parlato nella consueta conferenza stampa:”Ho grande rispetto per la gente di Pescara, ma in abruzzo voglio vincere. Per noi è una gara fondamentale, sono consapevole che mancano 8 partite di cui 6 si disputeranno in 14 giorni e domani vogliamo uscire indenni dallo stadio pescarese“. Sui giocatori a disposizione e sulla probabile formazione, il tecnico campione del mondo ha dichiarato:”Sono tutti convocati tranne Morleo, Oikonomou e Salzano. Per quanto riguarda Galano ha fatto un grande girone di andata e adesso sta recuperando da qualche problemino fisico che gli impedisce di esprimere al meglio le sue qualità“. Infine, alla domanda su cosa pensa delle dichiarazioni del portiere della Juventus Gigi Buffon al termine di Real Madrid-Juventus, Grosso ha risposto con un secco:”No comment“.