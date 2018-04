Serie C: il Lecce torna a sorridere, Reggina battuta 0-1

Il Lecce torna al successo dopo 3 settimane molto difficili e si rilancia in vetta alla classifica del Girone C di Serie C quando mancano 4 giornate al termine di una stagione tiratissima. I giallorossi si sono imposti per 1-0 sul campo di un’ottima Reggina che nel secondo tempo ha sfiorato più volte l’appuntamento con il pareggio, che sarebbe stato assolutamente meritato. Ma a fare la differenza è stato il gol di Marco Mancosu all’11° minuto, lesto nel ribadire in rete una rilancio corto della difesa amaranto.

Il primo tempo si gioca soprattutto nella metà campo della Reggina con un Lecce particolarmente arrembante nella prima mezz’ora. I giallorossi sfiorano in un paio di circostanze il raddoppio. I salentini erano anche riusciti a siglare lo 0-2 con Di Piazza ma la gioia dell’ex attaccante del Foggia è stata subito strozzata dalla segnalazione di fuorigioco di uno dei guardalinee. Nell’ultima parte della prima frazione di gioco ecco che la Reggina prende coraggio nel tentativo di agguantare il pari sfiorato poco prima del fischio dell’intervallo con un colpo di testa a lato per questione di centimetri.

Nella ripresa il Lecce scende in campo con il solo obiettivo di custodire lo 0-1 e di agire in contropiede. I giallorossi ripiegano nella propria metà campo in attesa dell’iniziativa dei reggini che di minuto in minuto si affacciano verso l’area di rigore del Lecce con maggiore convinzione. Almeno 3 le occasioni da gol limpide per la formazione allenata da Agenore Maurizi. Clamorosa è quella capitata sui piedi di Bianchimano che, a tu per tu con Perucchini tira sui piedi dell’estremo difensore giallorosso. Il forcing finale della squadra amaranto non porta all’esito sperato per la squadra calabrese che reclama un calcio di rigore negli ultimi minuti di gara per un mani in area (il pallone colpisce prima il petto e poi il braccio di un difensore del Lecce). Vince la determinazione del Lecce di portare in Salento i 3 punti.

Reggina-Lecce 0-1: le dichiarazioni in conferenza stampa

Fabio Liverani si mostra soddisfatto per il sofferto successo esterno contro la Reggina e il concomitante ko del Trapani in casa della Virtus Francavilla ma il tecnico del Lecce non nasconde le proprie preoccupazioni in vista del finale di stagione. “Sono preoccupato più del Catania o del Trapani? Il Trapani ha perso ma dobbiamo pensare solo a noi stessi e andare avanti per la nostra strada poi vedremo cosa succede il 6 maggio”, il pensiero di Liverani. Insomma, è il Lecce stesso l’artefice del proprio destino. Ora sono tre le partite che restano da giocare per il Lecce da qui al termine della stagione, avversarie che, sulla carta, sembrano essere tutt’altro che irresistibili: Fondi e Paganese in casa e Monopoli in trasferta all’ultima giornata. E sull’avversaria battuto al Granillo.

Ben altri, i toni del mister della Reggina Agenore Maurizi, estremamente rammaricato per l’esito della partita e per alcuni episodi arbitrali. “Credo che i ragazzi meritassero molto di più della sconfitta. Non siamo riusciti a fare punti nonostante l’ottima gara. A questo punto della stagione gli errori si pagano a carissimo prezzo. Abbiamo dominato il Lecce in lungo ed in largo ma è mancato il cinismo”, in sintesi, il pensiero del tecnico della Reggina.