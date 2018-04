Serie D, lotta a tre per la promozione nel Girone I. Vibonese, Nocerina e Troina vincono ancora

Nella 31.a giornata del Girone I di Serie D prosegue la lotta a tre per la promozione in Lega Pro, quando mancano tre gare alla fine Vibonese, Troina e Nocerina si trovano in vetta appaiate a quota 64.

Nel campionato di Serie D le emozioni non finiscono mai sopratutto nel Girone I, nel girone del sud regna l’equilibrio visto e considerato che a giocarsi la promozione saranno addirittura 3 squadre. Partiamo dalla Vibonese che al Luigi Razza ha superato a fatica l’Igea Virtus per 2-1 dopo una gara molto equilibrata, la squadra siciliana è passata in vantaggio nella prima frazione di gioco prima di subire la rimonta determinata dei padroni di casa. Una vittoria vitale per la squadra di Nevio Orlandi che si mantiene in corsa per il salto di categoria, ricordiamo che i calabresi non perdono addirittura da 27 gare dalla trasferta contro la Nocerina dello scorso 11 ottobre. Anche la Nocerina si mantiene in piena lotta per la prima posizione strapazzando in trasferta la Cittanovese, partita mai in bilico e sempre in pieno controllo per la squadra campana che ha dominato dall’inizio alla fine i padroni di casa.

Risponde presente anche il Troina che per superare la Sancataldese ha dovuto sudare più del previsto, la capolista è riuscita a venire a capo di un match complicato solamente a 3 minuti dal termine. Nel prossimo turno il Troina giocherà in trasferta contro il Paceco, una gara sulla carta abbordabile visto e considerato che i padroni di casa si trovano al penultimo posto con pochissime speranze di salvezza. La Nocerina ospiterà l’Ebolitana in una gara sulla carta molto agevole, mentre la Vibonese sarà di scena sul campo dell’Ebolitana nel tentativo di rimanere aggrappata al sogno promozione dopo un anno di purgatorio. La certezza è che il campionato 2017-2018 di Serie D ha regalato fin qui grandissime emozioni, siamo certi che per la promozione sarà duello a tre fino alla fine per la gioia degli appassionati di Serie D.