Come già avvenuto in Portogallo lo scorso dicembre per le troppe accuse e i troppi sospetti, anche gli arbitri di Serie A minacciano lo sciopero. Venerdì 6 aprile sarà indetto un Comitato Nazionale avente come unico tema del giorno ”provvedimenti straordinari”.

Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, l’Associazioni Italiana Arbitri (Aia) sarebbe pronta a battere con forza i pugni sul tavolo, promuovendo uno sciopero di tutta la categoria.

Il giorno designato potrebbe essere sabato 14 aprile in occasione del 32° turno di serie A, anticipo che ha in programma nove partite di Serie B, nove di Lega Pro, ma soprattutto quattro partite di Serie A:

Chievo-Torino, Atalanta-Inter, Cagliari-Udinese, Genoa-Crotone, tutte e quattro di rilevante importanza per quanto riguarda la permanenza nella categoria maggiore e la qualificazione per un posto sia in Europa League che in Champions League.

Le motivazioni che hanno spinto gli arbitri a minacciare questo eventuale sciopero sono diverse, tra cui le violenze sui direttori di gara (in particolar modo nelle categorie giovanili e in quelle dilettantistiche), i rimborsi spesa dalla Lega Pro in giù e una piccola percentuale dell’Aia, facente parte del Consiglio Federale, presa di mira dalla F.I.G.C.