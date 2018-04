Sorteggio Champions: Roma-Liverpool, sarà vendetta giallorossa?

Sorteggio Champions: l’avversaria della Roma di Eusebio Di Francesco sarà il Liverpool di Jürgen Klopp. L’urna di Nyon ha decretato le due semifinali di questa edizione della Champions League, Roma-Liverpool e Bayern Monaco-Real Madrid. Il cammino della Roma fino ad ora è stato da favola, e in pochi avrebbero scommesso sui giallorossi ad un passo dalla finalissima di Kiev. Dopo 34 anni, la Roma e il Liverpool si incrociano ancora, e i giallorossi hanno l’occasione di prendersi la rivincita per quella finale di Coppa dei Campioni persa ai rigori allo Stadio Olimpico.

La Roma e il Liverpool sono la vera sorpresa di questa edizione. I giallorossi, a questo punto, dopo aver battuto in rimonta il Barcellona, vogliono conquistare la loro seconda finale della storia, ma dovranno vedersela con i Reds. Gli inglesi sono ancora imbattuti e si presentano in questa semifinale dopo aver eliminato agli ottavi il Porto, e contro tutti i pronostici, il Manchester City di Pep Guardiola. Sicuramente sarà una partita molto sentita per l’ex giallorosso Mohamed Salah, passato al Liverpool la scorsa estate. L’egiziano, migliorato nella Roma di Luciano Spalletti, è esploso nel Liverpool di Klopp, diventando un giocatore insostituibile, con numeri impressionanti. Salah, ad oggi, ha collezionato con la maglia dei Reds, ben 39 reti in 44 partite tra Premier League, Champions League ed FA Cup. L’egiziano, tuttavia, non è il solo pericolo che la Roma di Di Francesco dovrà cercare di limitare. Il reparto offensivo del Liverpool, infatti, è formato oltre che da Salah, anche dal brasiliano Roberto Firmino e il senegalese Sadio Mané, capaci di mettere a segno in questa edizione 26 reti in tre, essendo la squadra con il miglior attacco, ben 33 reti totali in 10 partite.

I PRECEDENTI IN EUROPA TRA ROMA E LIVERPOOL – I precedenti tra la Roma e Liverpool sono complessivamente 5, di cui tre vittorie inglesi, un pareggio e una vittoria giallorossa. Ovviamente, la partita che più di ogni altra è presente nella mente dei tifosi romanisti, è la finale della Coppa dei Campioni nella stagione 1983/84. In quella occasione, la Roma allenata dal grande Nils Liedholm, fu sconfitta dal Liverpool ai calci di rigore. I tempi regolamentari terminarono con il risultato di 1-1 con il vantaggio degli inglesi siglato da Neal, mentre il pareggio dei giallorossi fu siglato da Roberto Pruzzo. Nella sfortunata rassegna dei calci di rigore, risultarono decisivi gli errori dal dischetto di Ciccio Graziani e Bruno Conti. Gli altri precedenti: nella stagione 2000/2001 gli ottavi di finale di Coppa Uefa, qualificazione che andò agli inglesi. Nella partita di andata il Liverpool vinse a Roma per 2-0 (doppietta di Owen), mentre nella gara di ritorno i giallorossi si imposero per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Gianni Guigou, ma non bastò a regalare la qualificazione ai capitolini. Un anno dopo, nella stagione 2001/2002, l’ultimo precedente in Champions League tra le due squadre. Era la seconda fase a gironi, all’andata allo Stadio Olimpico 0-0, mentre ad Anfield fu vittoria Reds grazie alle reti di Litmanen e Heskey.

L’occasione della Roma di arrivare alla finale di Kiev passa da Liverpool e dalla voglia di rivincita, sperando di regalare ancora emozioni al popolo giallorosso, che arrivato fino a qui, vuole continuare a sognare.