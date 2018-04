Torino-Inter, Spalletti: “Loro abituati a lottare, approccio fondamentale”

Archiviato non senza rimpianti il pareggio nel derby l’ Inter si riaffaccia al campionato; per i nerazzurri in programma la trasferta sul campo del Torino, nella sfida di mezzogiorno.

Una sfida ,quella coi granata, insidiosa sotto diversi aspetti,come sottolinea Luciano Spalletti nella sala conferenze di Appiano Gentile: “Le partite sono difficili dall’inizio del campionato ma quella col Torino la trovo complicata anche personalmente. Loro sono abituati a lottare e noi dovremo essere bravi da subito ad avere chiaro cosa dover fare“.

Il tecnico nerazzurro torna per un attimo sul derby e commenta così il discusso annullamento del gol di Icardi nel primo tempo: “Quando ci siamo riuniti con gli arbitri ci è stato detto che, in occasioni simili, ci sarebbe stata della tolleranza di centimetri e io mi attengo a quello, non serve commentare ulteriormente. Noi dobbiamo pensare a metterci nelle condizione di poter determinare da soli il nostro destino e i nostri risultati“.

Nel tornare alla sfida col Torino Spalletti dedica delle parole ai sui centrocampisti: “Sarebbe bello se accompagnassero di più l’azione e sostenessero di più Icardi“; a proposito di centrocampisti a Torino non ci sarà Vecino, fermato da un affaticamento muscolare; altro dubbio legato alla presenza di Miranda, che dovrebbe comunque scendere in campo.

La sfida coi granata sarà anche un confronto con un ex tecnico nerazzurro, Walter Mazzarri: “Ha fatto bene da tante parti, sta cercando di dare l’impronta definitiva alla squadra. Ha a disposizione una rosa di qualità internazionale, molto forte dietro. Le qualità di Mazzarri le conosciamo tutte“.

L’Inter , dal canto suo, arriva all’appuntamento col Toro in un ottimo momento di forma, soprattutto con la porta inviolata da cinque turni; una inversione di tendenza rispetto al recente passato, che Spalletti interpreta così: “E’ cresciuta l’attenzione di tutti. Ognuno si è messo a disposizione dell’altro. E comunque domani trovarsi di fronte giocatori Come Ljajic, Iago e Belotti sarà un ottimo banco di prova“.

Vincere sarebbe fondamentale per proseguire la rincorsa a un posto Champions: “Non sarà un solo fattore a determinare il risultato finale. Le insidie ci sono per tutti; la condizione fisica e mentale verranno fuori ma sarà probabilmente l’entusiasmo la chiave di volta”.